恒指今早低開55點，高位跌55點，低位跌478點，高低波幅424點。上升股份比例為27.98%，下跌為37.12%，無升跌為34.89%。

恒指收市跌441點或1.87%，報23108點，大市成交金額2198億元，較上日減少31.82%，是5月9日1616.29億元成交後最少；國指跌173點或2.02%，報8386點。恒生科技指數收報5269點，跌3.26%。

藍籌股成交金額1050.34億元，佔大市成交47.78%；科指成份股成交金額679.96億元，佔大市成交30.93%；國指成份股成交金額917.67億元，佔大市成交41.75%。

24隻雙櫃台股，總成交1.32億元人民幣，相當於約1.43億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.7%，至156.12億元，佔大市成交7.1%。牛熊證成交金額74.92億元，減少20.05%；窩輪成交金額81.2億元，減少11.25%。

藍籌16隻升，61隻下跌，6隻無升跌。東方海外（0316）升2.9%，收報124元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌7.64%，收報68.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報38元，升0.13%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報68.3元，跌7.64%。

恒指續高於50天線(22796.04點)。科指跌穿50天線(5389.85點)。

北水南下合計淨流入22.61億元，終止單日流出。北水本月累計流出89.97億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）930.16億元，較上日減38.72%，是5月9日後收市新低，北水交易成交額佔香港市場成交額由上日的23.53%減至21.15%，是4月29日後收市新低，當日報20.49%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.03%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為2.79%。低見23070.48點，是5月12日22982.91點後最低。今日收市報23108.27點，是5月9日後收市新低，當日報22867.74點。第1日陰燭。

科指曾跌最多3.56%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為4.94%。低見5253.63點，是5月12日5215.13點後最低。今日收市報5269.66點，是5月9日後收市新低，當日報5180.25點。第1日陰燭。

國指曾跌最多2.21%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為3.33%。低見8369.7點，是5月12日8334.85點後最低。今日收市報8386.21點，是5月9日後收市新低，當日報8308.83點。第1日陰燭。

午後消息股表現

日清食品（1475）首季少賺6.71%。創52周高，見6.93元，收報6.87元，升1.63%。

今早及隔晚消息股表現

花旗：Keeta在沙特表現強勁 有望追平或超越當地第二名。美團（3690）簽署10億美元投資協議 Keeta將進入巴西。收報137.4元，跌4.91%。

優必選（9880）與華為圍繞具身智能和人形機器人領域合作。收報92.15元，升5.68%。

富力（2777）聯合創始人之子據報因涉貸款糾紛被禁止出境。收報1元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，諾誠健華（9969）收報9.5元，跌0.21%。

京東物流（2618）收報12.24元，跌2.39%。

京東（9618）收報137元，跌2.07%。

新秀麗（1910）收報15.38元，跌0.39%。

日清食品（1475）創52周高，見6.93元，收報6.87元，升1.63%。

越南製造加工出口（0422）收報0.485元，升1.04%。

長和（0001）指不斷有股東及傳媒查詢港口交易，重申絕不可能不合法不合規進行。長和電訊旗艦CKHGT首季毛利增2%至18.58億歐元。收報44.8元，跌0.88%。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）4月GMV跌2.6%，因港人出境旅遊持續上升。收報2.13元，無升跌。

裕元（0551）首季盈利跌24%，寶勝少賺兩成。收報12.36元，升2.15%。

寶勝（3813）收報0.5元，跌3.85%。

百度（9888）擬將自動車測試範圍擴展至東涌，運輸署：會嚴格把關。收報87.3元，跌1.69%。

惠理（0806）舉辦估金價活動，送Chiikawa足金工藝串飾。收報1.46元，跌2.01%。

金沙（1928）與粵澳中醫藥科技產業園簽合作備忘錄，搞大健康展。收報15.96元，跌0.99%。

知行汽車（1274）收購蘇州小工匠機器人公司。收報15.76元，跌2.96%。

舜宇光學（2382）4月手機鏡頭出貨量按月升9.2%。收報68.3元，跌7.64%。

周創建（0659）獲日本格付A+長期發行人評級。收報7.43元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，聲通科技（2495）創上市新高，見447.8元，收報442元，升40.32%；中煙香港（6055）創上市新高，見33.1元，收報31.95元，無升跌；榮利營造（9639）創上市新高，見1.09元，收報1.07元，升4.9%；零跑汽車（9863）創上市新高，見62.8元，收報62元，升4.11%；德翔海運（2510）創上市新高，見7.88元，收報7.49元，升5.79%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9222.5元，收報9222.5元，升0.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1120.3元，收報1120元，升0.11%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見919.2元，收報919.2元，升0.19%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1073.15元，收報1073.15元，升0.05%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8544.45元，收報8544.45元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1183.35元，收報1183.35元，升0.02%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1058.55元，收報1058.55元，升0%；交行（3328）創52周高，見7.15元，收報7.13元，升0.56%；華商能源（0206）創52周高，見0.25元，收報0.243元，跌1.62%；利基控股（0240）創52周高，見1.15元，收報1.15元，無升跌；先施（0244）創52周高，見0.275元，收報0.255元，升4.51%；國富創新（0290）創52周高，見1.54元，收報1.47元，升0.68%；國華（0370）創52周高，見1.44元，收報1.37元，升12.3%；中國食品（0506）創52周高，見3.32元，收報3.29元，升2.49%；梧桐國際（0613）創52周高，見1元，收報0.87元，升1.16%；亞洲金融（0662）創52周高，見4.2元，收報4元，跌2.44%；嘉里建設（0683）創52周高，見20.2元，收報19.94元，升1.94%。

破頂指數成份股包括，交行（3328）創52周高，見7.15元，收報7.13元，升0.56%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，藍河控股（0498）低見0.041元，收報0.054元，跌11.48%；合富輝煌（0733）低見0.355元，收報0.395元，升1.28%；從玉智農（0875）低見0.425元，收報0.445元，跌5.32%；新耀萊（0970）低見0.405元，收報0.455元，升1.11%；中國金屬利用（1636）低見0.29元，收報0.29元，跌30.95%；維港環保科技（1845）低見0.112元，收報0.112元，跌17.04%；百勤油服（2178）低見0.041元，收報0.041元，跌19.61%；辰興發展（2286）低見0.112元，收報0.214元，跌6.96%；遠洋集團（3377）低見0.134元，收報0.138元，跌3.5%；迪信通（6188）低見0.36元，收報0.36元，跌8.86%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見1.2元，收報1.29元，跌7.86%；九龍建業（0034）低見2.89元，收報2.97元，跌1%；渝太地產（0075）低見0.142元，收報0.146元，升2.82%；順豪物業（0219）低見0.51元，收報0.55元，跌1.79%；長江製衣（0294）低見0.9元，收報0.9元，無升跌；實德環球（0487）低見0.044元，收報0.046元，跌9.8%；恆和集團（0513）低見0.146元，收報0.146元，無升跌；達利國際（0608）低見1.3元，收報1.38元，跌0.72%；港灣數字（0913）低見0.174元，收報0.174元，跌1.69%；威鋮國際（1002）低見0.05元，收報0.059元，升5.36%。

異動股

上升異動股，包括，智數科技集團（1159）收報1.46元，升235.63%；中國環保能源（0986）創52周高，見0.143元，收報0.142元，升79.75%；聲通科技（2495）創上市新高，見447.8元，收報442元，升40.32%；科軒動力控股（0476）收報0.395元，升36.21%；亞洲先鋒娛樂（8400）創52周高，見0.061元，收報0.06元，升27.66%；樂華娛樂（2306）創52周高，見1.22元，收報1.16元，升27.47%；道和環球（0915）收報0.134元，升22.94%；傲基股份（2519）收報10元，升21.8%；豐盛控股（0607）收報0.4元，升17.65%；豐銀禾控股（8030）收報3.6元，升16.88%；寶光實業（0084）收報0.084元，升16.67%。

下跌異動股，包括，茂盛控股（0022）收報0.139元，跌55.16%；中達集團控股（0139）收報0.025元，跌48.98%；中國投融資（1226）收報0.89元，跌32.06%；中國金屬利用（1636）創上市新低，見0.29元，收報0.29元，跌30.95%；高鵬礦業（2212）收報0.081元，跌24.3%；海納星空科技（8297）收報0.037元，跌21.28%；隆成金融（1225）收報0.195元，跌20.73%；中國置業（0736）收報0.131元，跌20.61%；MAYER HOLDINGS（1116）見52周低0.305元，收報0.315元，跌20.25%；百勤油服（2178）創上市新低，見0.041元，收報0.041元，跌19.61%。

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