今年首季底內銀不良貸款率為1.23%，較去年底下降0.01個百分點，其中19間上市銀行不良貸率與去年持平，17間下降、6間上升。多間內銀管理層在全年業績表示零售貸款質素轉壞，張秉賢指消費貸款、信用卡等無抵押貸款存在信貸質素壓力，不過佔零售貸款大部分的按揭貸款質素穩定，整體零售貸款不良貸款沒有大幅增長，去年企業貸款表現平穩，對銀行整體不良率上升有限。

張秉賢認為，今年不明朗經濟環境下，銀行最重要是嚴控新增風險，過去數年內銀已作出不少信貸減值撥備，內銀去年底撥備覆蓋率高達240%，為風險防控帶來支持。現時經濟環境變化大，對於個別行業的影響可能與以往不同，例如以往房地產貸款有土地作為抵押，但內房市場出現問題後抵押價值下跌，內銀在風險防控需要動態地調整、精準控制。

安永大中華區金融服務合伙人梁成傑則指，當前低利率環境預計將持續一段時期，銀行業進入「低利率、低息差」周期，同時面臨宏觀環境的不確定性加大，國際上主要經濟體增長動能偏弱、地緣政治衝突持續、貿易衝突和金融市場波動加劇，國內有效需求不足、經濟回升向好基礎還不穩固，複雜多變的環境對上市銀行的經營發展帶來重大挑戰。

面對挑戰，梁成傑指上市銀行應在一方面做「加法」，包括多元開源拓展非息收入、多渠道補充資本、深耕「五篇大文章」尋找業務發展新機遇，另一方面應做減法，優化負債結構降低負債成本、提升運營效率控制營業費用增長，並加強風險管理，降低信用成本。

其他報道

全日沽空金額減40% 比率降至11% 近5個月低

恒指收市跌441點 科指跌3.2% 北水轉流入 佔比見兩周低

領展換新標誌 王國龍：正積極拓展基金管理業務

Cathie Wood 今年來六度增持百度

Equinix：疫後環球及本港經濟逐漸復蘇、內地企業出海 推升數據使用需求

滬指連升兩個交易日 收漲0.17%

瑞穗：人行對人民幣進一步升值保持謹慎 5%GDP增長目標 現在更易實現

中國據報允境內航空公司恢復接收波音飛機

【有片：埋身擊】美元反彈黃金回落 3200美元為關鍵支持位

半日沽空金額減3% 恒生中國企業沽空增13%

恒指半日跌394點 科指跌2.9% 北水流入27億