汪濤估計，關稅降級之後，美國對中國商品徵收的2025年加權平均增量關稅稅率，從之前的約96%降至目前約為30%，加上特朗普首任和拜登政府的平均關稅，美國對華加權平均關稅稅率目前約為43.5%。她指貿易戰降溫，或使中國出口和經濟增長的衝擊較小，今年剩餘時間的額外政策刺激也將更加溫和。揮之不去的不確定性可能繼續影響企業信心和資本支出計劃，而在90天的暫停期內，對美出口的提前發貨可能還會繼續。

由於中美在一些根本性議題上有較大分歧，未來90天及以後的中美貿易談判仍存在很大的不確定性。從積極的一面來看，與芬太尼相關的20%的附加關稅可能會被取消，24%的待定「對等關稅」可能會被暫停更長時間。不利的一面是，未來幾個月美國可能會在額外關稅方面出現一些明顯的反覆，包括重新加徵部分24%的待定「對等關稅」，就像2018至19年的上一次貿易戰期間發生的那樣。如果目前的 20%「芬太尼關稅」和 10%「對等關稅」在未來 3至4 個季度內沒有進一步升級，估計此類關稅上調仍可能會對中國GDP增長造成拖累，但影響少於之前的基準估計，今年中國出口總額增長可能比先前的預測好。

近期中美貿易緊張局勢的緩和可能會減少2025年剩餘時間內額外財政刺激措施的潛在規模。在20%的「芬太尼關稅」+10%的「對等關稅」的情况下，在全國人大會議計劃的財政刺激措施的基礎上，中國可能只會再增加不到GDP的1個百分點的廣泛財政擴張，少於該行早前假設的1.5至2個百分點，而新財政刺激措施的出台時間也可能遲於該行早前預測的第三季初。

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