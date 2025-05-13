京東物流（2618）今年首季收入按年升11.5%至470億元（人民幣，下同）。期間非國際財務報告準則利潤錄得7.51億元，按年升13.4%。

期內，該公司淨利潤按年增90.6%至6.1億元，股東應佔盈利則升89.1%至4.51億元。不同收入分部方面，京東物流來自一體化供應鏈客戶的收入增13.2%至232億元，受惠於來自母公司京東集團（9618）的收入增加及外部一體化供應鏈客戶的數量及收入增加。

與此同時，外部一體化供應鏈客戶數量由去年首季的55760名增至今年首季的63061名。此外來自其他客戶的收入則升9.8%至238億元，主要受快遞、快運業務增長所帶動。

不過，期內京東物流的單客戶平均收入為134812元，按年倒退1.3%。此外，截至今年3月底止的12個月，京東物流的人力資源總支出（包括自有員工和外部人員）為918億元。

營運數據方面，京東物流表示，截至今年3月底，其倉儲網絡已幾乎覆蓋全中國所有縣區，包括由公司直接運營的1600多個倉庫和由雲倉生態平台上第三方業主經營的2000多個雲倉。倉儲網絡總管理面積超過3200萬平方米，包括雲倉生態平台上雲倉的管理面積。本港方面，該公司稱，今年首季京東快遞港島運營中心正式投入運營，標誌著京東快遞在香港的快遞網絡覆蓋能力和服務效率邁上新台階。

海外市場方面，京東物流指，今年1月京東航空第10架自有全貨機正式投入運營，進一步壯大京東航空機隊實力，也標誌著京東航空在全國乃至全球範圍內的物流網絡建設上持續邁步。同時京東航空在2025年1月開通中國深圳 — 泰國曼谷國際航線，京東航空國際航線網絡目前已覆蓋韓國、越南、菲律賓、孟加拉、泰國、馬來西亞等國。近年京東航空通過有效布局和開拓全貨機航線，並依託安全、高效的航空貨運網絡與倉儲物流基礎設施網絡的協同，提升了各地區間的寄遞時效。

有關歐洲市場，京東物流表示今年首季波蘭華沙2號倉正式投入運營，目前公司已先後在波蘭開設三個倉庫。其中，京東物流在2022年開設了波蘭華沙1號倉，已成為波蘭本土某知名連鎖零售品牌線上渠道的獨家倉儲物流運營商，為其提供針對不同品類的產品的定製化倉儲物流方案，目前承擔該客戶數千個商品SKU的全歐洲履約，涵蓋3C數碼、日用百貨、家電家具等眾多品類。

在中東，京東物流指，今年首季該公司與中國某知名汽車品牌合作打造的其在中東區域的備件庫正式開倉運營，該倉庫運營後已成為中東地區最大的汽車備件中心之一。

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