然而這個年報封面就引來網民反彈，批評黃傑龍用「AI生成都叫漫畫？」，又指封面多「穿崩位」，「同劣質ai圖會穿崩嘅位置一樣」，像年報中人物揸啤酒杯的手指消失等。

不過，黃傑龍就否認封面是利用AI生成，更指自己從無提及「宮崎駿」，封面是由他的「idea」交予專業設計師設計，強調其心路歷程是，他希望每年年報封面都將當年流行元素擺入去，而非單純AI生成，更指2022年年報亦已用過AI繪製公司年報，所以不會重複。

對於引來反彈，他指設計師用何種方式去設計並無特別過問，相信有使用AI亦絕不出奇及正常，他擁抱AI，幾乎天天在用，但年報封面的細節如杯碟上邊的logo，及牆壁上邊牛角經典的部位圖等都要設計師配合AI再做出來，並非找一張相就可以生成，更感謝網民如此關心公司年報。

事實上，黃傑龍以往非常用心設計公司年報封面，包括2022年中在疫情期間為控制成本以其手畫的圖片作為年報封面，2022年全年封面則用上當年大熱的ChatGPT設計，多次被網民稱讚貼地。今年年報引來反彈，不知會否影響往後他的設計年報之路呢？

文：中環牌花生

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