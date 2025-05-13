不同業務分部方面，京東零售首季收入2638.45億元，按年增16.3%；京東物流收入469.67億元，按年增11.5%；此外新業務收入則為57.53億元，按年增18.1%。

京東集團首席執行官許冉指，今年首季集團收入和利潤均取得強勁表現，為2025年帶來良好開端。她指消費情緒提振與京東供應鏈能力及用戶體驗的不斷優化，共同驅動了公司的業績表現。與此同時，期內集團旗下用戶增長也尤為強勁，反映出消費者對京東日益加強的信任與心智，也進一步鞏固公司的業務生態。此外公司在新業務探索中取得令人鼓舞的早期成果，相信相關新機遇將進一步助公司取得長期、高質量的增長。

京東首席財務官單甦則表示，今年首季京東商品和服務收入均實現按年雙位數增長，且增速按月計進一步加快，同時利潤保持穩步提升。他提及集團核心業務即京東零售時指，公司保持並進一步強化了其發展勢頭。在此基礎上，管理層也為京東的長期發展探索令人振奮的新機遇。

單甦指，公司繼續致力於股東回報，4月完成年度股利派發，並在今年首季進一步執行了股票回購計劃。而回購數據方面，京東披露，今年至今已回購共計約8070萬股A類普通股（相當於4040萬股美國存託股），總額約為15億美元。股份回購計劃項下的剩餘金額為35億美元。

此外，今年2月京東推出外賣業務，推大額補貼與美團（3690）搶客。京東於業績公告中亦用大量筆墨描述相關業務，指相關業務乃由從核心零售出發，向即時零售和外賣業務擴展，滿足用戶在不同場景下的需求。京東外賣深植於京東生態，並非獨立割裂的業務。

京東續指，外賣市場擁有巨大的機會和需求，包括用戶對品質外賣的需求，商家對合理佣金的需求，以及騎手對更好的保障的需求等。京東具備把握這些機會、滿足市場需求所需要的能力、文化和優勢，包括其「又好又便宜」的品牌心智、堅持只賺取合理利潤的「三毛五」理論，以及物流運營和管理能力。

該公司相信，京東外賣將和現有業務產生協同效應，豐富基於地理位置的商品供給，升級京東的末端配送網絡，以及促進用戶增長和互動等。而京東外賣在極短時間內已經取得顯著進展。這充分體現了外賣行業潛力大，以及京東對市場需求的精準把握和強大的執行能力。

不過，京東外賣所屬的「新業務」分部方面，雖然收入按年升18.1%至57.53億元，但經營損失按年擴大98%至13.27億元，經營利潤率則由去年同期的-13.8%進一步降至-23.1%，有關數字變動相信與外賣業務所需前期投入直接相關。

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