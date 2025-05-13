京東健康表示，期內該公司在醫療AI領域取得多項進展，持續推動AI技術在醫療健康服務、專病診療、健康管理等方面的應用，包括1月發布「AI京醫」產品體系，實現線上多場景應用，為醫生提供智能診療輔助和科研支持等，還可以通過AI醫生、藥師、營養師等專業服務智能體，為用戶提供個性化專業醫療健康服務。

此外，該公司旗下「京醫千詢」醫療大模型2月啟動開源，成為國內醫療行業首個全面開源的垂類大模型。其互聯網醫院已有超80%的醫生問診單使用了AI服務；AI營養師的服務滿意度達91%。

新藥方面，該集團指，期內首發多款創新藥品，包括輝瑞旗下泰澤納（甲苯磺酸他拉唑帕利膠囊）、Esteve旗下的利舒仁（米托坦片）、銀諾醫藥旗下怡諾輕，以及健民集團旗下龍牡小兒紫貝宣肺糖漿等。

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