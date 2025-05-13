綠景中國（0095）公布，公司於3月31日公布有關出售美國洛杉磯的酒店物業未能遵守上市規則的原因及相關補救措施。公司指，買賣雙方在1月16日訂立該協議，美國銷售團隊誤認為公司僅須於交易完成時刊發公告，誤會導致公司管理層被延遲告知有關事宜，繼而導致延遲刊發公告。
有關延遲純屬疏忽及無心之失。於有關交易在3月29日完成後，公司已安排盡快刊發公告。
公司將採取補救措施，包括將向負責員工以及不同部門中可能參與相關交易的僱員提供進一步指引材料及培訓，內容有關如何定義上市規則項下的「交易」及與上市規則項下的須予通知交易有關的百分比率的正確計算方法。
公司已加強匯報程序，要求各團隊於簽訂任何法律文件前向公司總部的會計部匯報任何交易，並提醒彼等通知會計部任何具法律約束力的協議的建議簽立日期。
公司將安排外部顧問為集團董事、高級管理人員及相關僱員提供適用於集團業務營運的法律及監管規定的持續培訓。補救措施將由公司在6月底前實施。
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