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新濱博亞售馬尼拉新濠天地正推進中 擬製訂競投候選名單

新濠博亞（美：MLCO）上周舉行季度業績分析員會議，席中執行副總裁及首席財務官Geoff Davis表示，集團在為菲律賓馬尼拉新濠天地的策略檢討，正繼續與顧問推進中。集團與潛在買家已經在虛擬數據室簽署保密協議，並正就連串提問處理中。假以時日，他們會將製訂供競投用的候選名單，目前繼續與顧問保持對話。若有交易落實，集團將會予以公布。

集團主席何猷龍在同一會議上明言，集團在菲律賓市場面對高度競爭，這影響到今年首季度業績表現，他們正調整成本結構，及檢討市務推廣計劃，藉此改進當地業務表現。

新濠博亞在今年2月下旬曾刋發公告指，正在評估與新濠天地（馬尼拉）相關的潛在策略性選擇方案，並已聘請CBRE Capital Advisors, Inc.和Moelis & Company LLC擔任財務顧問協助探討新濠天地（馬尼拉）的潛在策略性選擇方案，以及目前尚未就任何策略性選擇方案作出任何決定。

新濠博亞的母公司新濠國際（0200）較早前公布供股集資計劃，集資約1億美元。新濠國際今天股價收報4元，微跌0.74%。

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