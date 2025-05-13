該報告分析2024年間在LexisNexis® Digital Identity Network®平台中所處理超過1040億筆全球交易數據。 這份主題為 《暴風雨前的寧靜？》的報告顯示，第一方欺詐是全球主要的欺詐類型，佔2024年報告的所有欺詐的三分之一，達到36%，高於前一年的15%。第一方欺詐包括為了經濟利益而虛報或提供虛假的個人或賬戶資訊，或聲稱訂購的貨物沒有送達。在不同機構中， 先買後付供應商和金融機構報告第一方欺詐有所上升，而通貨膨脹和生活成本上升，一般也會加劇這一現象。

在網路釣魚和網路詐騙活動的助推下，帳戶接管欺詐佔全球報告欺詐的27%，按年下降2%，而包括授權推送支付欺詐在內的詐騙佔11%，則低於2023年的16%。 報告也發現，在2024年，每九次密碼重置嘗試中就有一次（11%）是欺詐攻擊，而從桌上型電腦發動的密碼重設嘗試中則有四分之一，佔27%是欺詐攻擊。

LexisNexis Risk Solutions欺詐及身份識別副總裁 Stephen Topliss表示，這些調查結果表明全球欺詐模式的顯著轉變，消費者正在成為人為欺詐的最大來源。報告又發現，在全球攻擊總量兩年大幅增長之後，2024年的攻擊率開始趨於穩定，人類攻擊率僅略有增長1%，而全球機器人攻擊（旨在利用竊取的憑據入侵客戶賬戶的演算法）則下降15%。 然而該公司認為，這種相對平靜的全球形勢可能掩蓋即將來臨的人工智慧驅動的風暴的潛在跡象。至於針對通訊、移動和媒體公司的攻擊率年增了15%，而針對全球金融服務機構遭受的自動機器人攻擊增加18%。

Topliss進一步指，網路犯罪分子正在採用全新的創新人工智慧增強功能，並且很可能會在未來幾個月內看到這些功能得到廣泛測試及應用。 他們對多年來攻擊事件的分析顯示，重大攻擊事件往往一浪接一浪地發生，這組最新數據可能預示下一波人工智慧引發的全球攻擊浪潮即將到來。

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