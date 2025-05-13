內地官媒央視新聞報道，近日市場監管總局會同中央社會工作部、中央網信辦、人力資源社會保障部、商務部，針對當前外賣行業競爭中存在的突出問題，約談京東（9618）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）旗下餓了麼等平台企業。
上述新聞報道，監管方面要求相關平台企業嚴格遵守《中華人民共和國電子商務法》《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國食品安全法》等法規，嚴格落實主體責任，主動履行社會責任，加強內部管理，合法規范經營，公平有序競爭，共同營造良好市場環境，切實維護消費者、平台內經營者和外賣騎手的合法權益，促進平台經濟規范健康有序發展。
近月京東殺入內地外送市場，上月推出「百億補貼」，指將一年投入超100億元人民幣，補貼消費者與外送騎手，意在與美團搶客。隨後阿里旗下餓了麼亦加入競爭，由上月底起開展「餓補超百億」促銷活動。與此同時，阿里旗下淘寶天貓不久後亦升級即時零售業務「小時達」為「淘寶閃購」，並加大補貼，顯示內地科企競爭已擴至外送領域，新一輪內捲大戰已悄然開打。
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