新秀麗（1910）公布3月底止首季度業績，受到亞洲銷售淨額下降、北美洲消費者信心下降，以及北美洲批發渠道銷售淨額時間變動影響，銷售淨額按年減少7.3%至近7.97億美元；經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）近1.28億美元，按年減少20.9%；股東應佔溢利按年大減42.6%至4820萬美元。
受到地域銷售淨額組合變動，尤其是利潤率較高的亞洲地區銷售淨額佔比下降所影響，該集團的毛利率只有59.4%，下跌一個百分點。季內的淨債務達11.94億美元，單季增加9180萬美元。經營活動所得現金淨額只有850萬美元，按年大減84.55%。
季內旅遊產品及非旅遊產品各佔其銷售淨額的64%及36%。季內更由於考慮到零售客戶流量減少及全球消費者情緒疲弱，其將廣告投入調整至適當水平，營銷投資按年減少20.3%。其不諱言，全球經濟及政治的不確定性使得消費者在消費習慣上變得比去年同期更有選擇性及有計劃，這對銷售淨額產生不利影響。
按地區劃分，佔新秀麗銷售38.5%的亞洲市場，銷售淨額按年減少9.7%至3.07億美元；佔整體銷售32.9%的北美洲，季內銷售按年跌8.3%至2.62億美元。佔整體銷售22.1%的歐洲市場則保持平穩，錄得銷售淨額1.76億美元。按品牌劃分，新秀麗品牌佔整體銷售51.1%，銷售淨額達到4.07億美元，按年跌7.4%；TUMI及American Touristor分別佔其銷售23.5%及16.3%，銷售分別達到1.87億及1.3億美元，按年跌3.7%及14%。
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