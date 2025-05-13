有指控稱招股章程跨大盈利

至於原有已成立的特別委員會，則決議獨立非執行董事鄭宇凌及王燦繼續留任為成員，但不再設立特別委員會主席一職。特別委員會除索取證據及陳述並作出審議以調查相關指控，及向董事會報告調查結果，亦列明在有需要時，協助集團回應聯交所及或證監會及或任何其他監管，及執法機構就相關指控提出的查詢。特別委員會同時已委任孖士打律師行擔任其法律顧問，亦委任PricewaterhouseCoopers Consulting Hong Kong Ltd擔任法務顧問。兩份公告未有說明該集團何時復牌。

根據該集團收到的額外指控，尚包括集團在去年11月26日回覆聯交所函件時的工作範圍及執行相關工作時若干董事未有參與；聲稱有轉讓契據不符合上市規則內有關收取財務資助的全面豁免規定；(甚至就某第三方結欠集團的貸款簽訂和解協議及訂立轉讓契據時，未遵守內部控制程序；執行董事謝偉業及盧子康涉及多項公司不當行為，違反受信義務，以及該等聲稱指控是否包含誤導性信息等；行政總裁及許勇在未經董事會授權下對謝偉業發出傳訊令狀，而主席胡定旭、非執行董事趙瑋及獨董王燦則無視該等不符合程序的行為；行政總裁、聯席行政總裁及指稱董事蓄意拖延特別委員會的調查；聲稱王燦是集團某主要股東的董事會代表；聲稱行政總裁及若干股東已被特定司法、監管或政府機構約談問詢；及謝偉業並未完全履行以真誠且符合股東最佳利益的方式行事的受信義務等。

在未有結果前，該集團表示，董事會尚未對聲稱指控是否屬實、準確及有實質內容形成任何意見。集團指，擬成立的獨立特別委員會亦可於其認為適當及必要的時候委任專業顧問協助其調查。於今日其仍在釐定獨立特別委員會的成員組合。