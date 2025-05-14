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美債息、金龍指數、道指創逾1個月高後倒跌 道指跌269點

美債息先升後跌，早段曾創1個月高，債息差擴闊，金龍指數創1個月高後倒跌，美股創逾兩個月高，僅道指倒跌。英偉達等大型科技股推動美國股市抹去今年以來的跌幅，受貿易戰降溫提振，並且美國4月份CPI數據顯示核心通脹率連續第三個月低於預期。

美國4月通脹率弱於預期。美國4月份核心CPI環比上漲0.2%，連續第三個月低於預期，反映企業尚未急於把更高關稅成本轉嫁給消費者。特朗普再次敦促聯儲局主席鮑威爾下調利率。

美國財長對中美後續談判態度樂觀。高盛等大行上調中國經濟增速預期。

個股方面，美國據悉考慮允許阿聯酋購買超過100萬枚英偉達先進晶片，引發對美國硬體可能最終落入中國之手的擔憂。另外，美國商務部撤銷拜登時代AI晶片擴散規定，但強調全球任何地方使用華為昇騰AI晶片均違反美國出口管制。

道瓊斯工業平均指數收跌269點，跌幅0.64%，報42140點。標普500指數收漲42點，升幅0.73%，報5886點。納斯達克綜合指數收漲301點，或1.62%，報19010點。

聯合健康跌17.79%，報311.38美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累414點，而高盛升2.11%，報60.381元，貢獻道指76點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報212.93元，升1.01%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報159.53元，升0.67%，亞馬遜(美：AMZN)收市報211.37元，升1.3%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報656.03元，升2.59%，英偉達(美：NVDA)收市報129.93元，升5.63%，微軟(美：MSFT)收市報449.14元，跌0.02%，Tesla (美：TSLA)收市報334.07元，升4.92%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.13%，報545點。德國DAX指數收漲0.31%，報23638點；法國CAC 40指數漲0.31%，報7873點；英國富時100指數收跌0.03%，報8602點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.08%，報7443點。

美國2年期債息曾升最多0.37%，高見4.0253厘，是4月9日4.0305厘後最高。美國2年期債息曾跌最多1.46%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.74%。低見3.9519厘，是5月12日3.9077厘後最低。收市報4.0001厘，是5月9日後收市新低，當日報3.891厘。

美國10年期債息曾升最多0.71%，高見4.5026厘，是4月11日4.5864厘後最高。美國10年期債息曾跌最多1.15%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。低見4.4197厘，是5月12日4.3981厘後最低。收市報4.465厘，是5月9日後收市新低，當日報4.3785厘。

美2年期10年期債息差曾擴闊至高見48.918基點，是5月12日49.082基點後最闊。收市報46.068基點，是5月9日後收市最闊，當日報48.54基點。

美2年期10年期債息差曾擴闊至高見48.918基點，是5月12日49.082基點後最闊。收市報46.068基點，是5月9日後收市最闊，當日報48.54基點。

金龍指數曾升最多0.98%，高見7521.83點，是4月3日7612.35點後最高。金龍指數曾跌最多1.21%，是5月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.67%。低見7359.19點，是5月9日7047.94點後最低。今日收市報7443.51點，是5月9日後收市新低，當日報7067.63點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月5日。

道指曾升最多0.23%，高見42507.33點，是3月27日42523.84點後最高。道指曾跌最多0.66%，是5月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.11%。低見42132.04點，是5月12日41899.05點後最低。收市報42140.43點，是5月9日後收市新低，當日報41249.38點。

標指曾升最多1.07%，高見5906.64點，是3月3日5986.09點後最高。收市報5886.55點，是2月28日後收市新高，當日報5954.5點。連升2日，累計升226.64點，對上一次連升2日是5月8日。

納指曾升最多1.91%，高見19065.96點，是2月27日19242.69點後最高。收市報19010.08點，是2月26日後收市新高，當日報19075.26點。連升5日，累計升1320.42點，對上一次連升5日是2月19日。

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