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港股ADR升132點 夜期高水180點 阿里、騰訊、網易等業績

美股向下，港股ADR升132點或0.57%，報23241點，即月恒指夜期升261點，報23288點，夜期高水180點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.92%，折合報511.57元；阿里巴巴（9988）跌0.67%，折合報128.31元；美團（3690）跌1.55%，折合報140.93元；匯控（0005）升0.17%，折合報90.97元；建行（0939）升0.81%，折合報6.77元。

道期現升0.023%；標期現跌0.01%；納期現跌0.05%。日本東證指數現跌0.45%；韓國KOSPI指數現升0.59%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.12%。

VIX指數隔晚跌0.92%或0.17點，報18.22點。

紐油現跌0.29%或0.19美元，報63.48美元；布油現跌0.33%或0.21美元，報66.41美元；金價現跌0.07%或2.55美元，報3247.76美元；LME 銅期貨隔晚升0.82%或79美元，報9599.5美元。比特幣現跌0.6%或632.95美元，報103966.57美元；美國10年期債息現升0.13%或0.0059厘，報4.4709厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里巴巴（9988）、網易（9999）、騰訊（0700）、VTECH HOLDINGS（0303）及陽光油砂（2012）

首佳科技（0103）七個月以來再供股集資1.58億元，供股價0.455元溢價逾12%。

微創機器人（2252）計劃配股，集資規模據報近4億元。

知行汽車（1274）成立兩家合營，拓東南亞分銷引進表面貼裝生產線。

新秀麗（1910）今年首季少賺42.6%至4820萬美元。

京東（9618）美團餓了麼齊遭內地監管約談，因外賣市場內捲過度。京東首季經調整淨利潤升43%勝預期，指外賣業務已有顯著進展。

綠景中國（0095）稱未及時公布出售洛杉磯酒店乃疏忽及無心之失，將加強員工培訓。

騰訊音樂（1698）首季多賺兩倍至42.91億元。

京東健康（6618）首季經調整盈利升73%，續推醫療AI應用。

融創中國（1918）境外債務重組計劃聆訊9月於高院召開。

道和環球（0915）終止收購機器視覺技術軟件服務公司。

華潤置地（1109）4月合同銷售金額跌19%。

沈南鵬減持晶泰控股（2228）

財經花生丨敘福樓（1978）年報玩時興AI漫畫風，意外惹批評黃傑龍咁樣回應。

喜馬拉雅資本減持郵儲行（1658）至5%以下。

平保增持農行（1288）

匯豐調高小鵬汽車（9868）目標價，因上增長跑贏同業料受新車型帶動銷情。

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