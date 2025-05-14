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恒指高開208點 科指升1.5% 京東、騰訊音樂升4%

恒指今早高開208點或0.91%，報23316點，大市成交金額34億元；國指今早高開82點或0.99%，報8468點。恒生科技指數開市報5352點，升1.58%。上升股份比例為12.46%，下跌為3.32%，無升跌為84.21%。

藍籌68隻升，8隻下跌，7隻無升跌。京東（9618）升4.23%，報142.8元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌4.55%，報6.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報56.9元，升4.4%；跌幅最大的是閱文（0772）開市報26.3元，無升跌。

恒指10天線(22760.46點)升近50天線(22786.61點)。科指上試50天線(5377.82點)。

恒生（0011）據報未否認大裁員 個別部門裁員一半。開市報111.3元，跌0.98%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）開市報127.8元，升1.35%。

網易（9999）開市報165.4元，升0.92%。

騰訊（0700）開市報512元，升1.19%。

VTECH HOLDINGS（0303）無成交，報56.25元。

陽光油砂（2012）無成交，報0.53元。

首佳科技（0103）七個月以來再供股集資1.58億元，供股價0.455元溢價逾12%。無成交，報0.405元。

微創機器人（2252）計劃配股，集資規模據報近4億元。開市報16.12元，跌10.34%。

知行汽車（1274）成立兩家合營，拓東南亞分銷引進表面貼裝生產線。開市報16.12元，升2.28%。

新秀麗（1910）今年首季少賺42.6%至4820萬美元。開市報14元，跌8.97%。

京東（9618）美團餓了麼齊遭內地監管約談，因外賣市場內捲過度。京東首季經調整淨利潤升43%勝預期，指外賣業務已有顯著進展。開市報142.8元，升4.23%。

美團（3690）開市報139.4元，升1.46%。

綠景中國（0095）稱未及時公布出售洛杉磯酒店乃疏忽及無心之失，將加強員工培訓。無成交，報0.242元。

騰訊音樂（1698）首季多賺兩倍至42.91億元。開市報56.9元，升4.4%。

京東健康（6618）首季經調整盈利升73%，續推醫療AI應用。開市報39.1元，升2.89%。

融創中國（1918）境外債務重組計劃聆訊9月於高院召開。開市報1.48元，升0.68%。

道和環球（0915）終止收購機器視覺技術軟件服務公司。無成交，報0.134元。

華潤置地（1109）4月合同銷售金額跌19%。開市報26.55元，升1.14%。

沈南鵬減持晶泰控股（2228）。開市報4.61元，升1.1%。

財經花生丨敘福樓（1978）年報玩時興AI漫畫風，意外惹批評黃傑龍咁樣回應。無成交，報0.38元。

喜馬拉雅資本減持郵儲行（1658）至5%以下。開市報4.96元，升0.2%。

平保增持農行（1288）。開市報4.99元，無升跌。

匯豐調高小鵬汽車（9868）目標價，因上增長跑贏同業料受新車型帶動銷情。開市報80.7元，升2.48%。

破頂股表現

破頂股包括，安科系統（8353）創上市新高，見1.09元，開市報1.09元，升0.93%；零跑汽車（9863）創上市新高，見63元，開市報63元，升1.61%；中國環保能源（0986）創52周高，見0.144元，開市報0.144元，升1.41%；冠轈控股（1872）創52周高，見4元，開市報4元，升5.54%；浙商銀行（2016）創52周高，見2.7元，開市報2.7元，升0.75%；重慶農村商業銀行（3618）創52周高，見6.39元，開市報6.39元，升0.95%。

異動股

上升異動股，包括，大健康國際（2211）開市報0.093元，升14.81%；東京中央拍賣（1939）開市報1.49元，升12.88%；諾誠健華（9969）開市報10.44元，升9.89%；耀星科技集團（8446）開市報0.135元，升9.76%；亞洲電視控股（0707）開市報0.068元，升7.94%；君聖泰醫藥－Ｂ（2511）開市報3.33元，升7.77%；華夏以太幣（3046）開市報6.3元，升7.14%；金貓銀貓（1815）開市報1.6元，升6.67%；中國健康科技集團（1069）開市報0.065元，升6.56%；INTL GENIUS（0033）開市報1.37元，升6.2%。

下跌異動股，包括，微創機器人－Ｂ（2252）開市報16.12元，跌10.34%；新秀麗（1910）開市報14元，跌8.97%；開源控股（1215）開市報0.012元，跌7.69%；CMON（1792）平上市低位0.015元，開市報0.015元，跌6.25%；晉商銀行（2558）開市報1.33元，跌5%；激成投資（0184）開市報2.22元，跌4.72%；萬洲（0288）開市報6.5元，跌4.55%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報1.734元，跌3.24%；金界控股（3918）開市報3.41元，跌3.13%。

 

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