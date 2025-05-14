恒指今早高開208點或0.91%，報23316點，大市成交金額34億元；國指今早高開82點或0.99%，報8468點。恒生科技指數開市報5352點，升1.58%。上升股份比例為12.46%，下跌為3.32%，無升跌為84.21%。