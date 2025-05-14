集資淨額3.82億元，將用於集團核心業務的發展，包括但不限於集團產品海內外商業化及研發投入以支持產品性能提升及優化升級；補充營運資金及一般公司用途。

董事認為，配售事項在擴大其股東及資本基礎的同時，能為集團產品的不斷優化和迭代及未來於全球市場的大規模商業化籌集資金。董事認為，配售事項將加強集團的財務狀況，為集團提供更高效的資金支持。

微創機器人－Ｂ曾跌最多13.24%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為18.58%。低見15.6元，是4月22日15.58元後最低。現報15.96元，跌11.23%。連跌2日，累計跌3.24元，對上一次連跌2日是5月8日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月8日。成交金額增515.51%，至7.73億元，是2月25日後最多，當日達8.67億元。

微創醫療曾跌最多2.18%，低見6.74元，是5月2日6.71元後最低。現報6.84元，跌0.73%。連跌2日，累計跌0.34元，對上一次連跌2日是5月7日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月7日。

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