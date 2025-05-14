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百度據報擬在瑞士、土耳其推出 Apollo Go

華爾街日報報道，百度（9888）準備在歐洲首次測試其無人駕駛叫車服務「Apollo Go」，同時，亦計劃在土耳其推出 Apollo Go。

報道引述消息指，百度一直與瑞士郵政旗下提供公共巴士服務的子公司 PostAuto 進行洽談，計劃推出 Apollo Go 自動駕駛的士服務。報道引述消息指，百度計劃未來幾個月在瑞士成立一家本地實體，並在今年年底前開始測試該技術。

報道稱，一些分析師表示，自動駕駛計程車服務在歐洲可能會面臨監管挑戰，尤其是出於安全方面的考量。晨星分析師Kai Wang表示，「安全試驗需要一段時間才能讓監管機構信服。」

野村證券分析師Joel Ying表示，在歐盟成功推出自動駕駛出租車服務將是一筆「好生意」，因為該市場的出租車司機成本相對較高。

百度今年 3 月表示，計劃在今年年底前在迪拜市中心部署 100 輛全自動駕駛汽車，並計劃在 2028 年將車隊規模擴大到至少 1,000 輛。該公司還計劃推進去年 12 月在香港開始的 Apollo Go 測試，為其無人駕駛汽車增加乘客人數。

百度)曾升最多3.32%，高見90.2元，是5月7日91.15元後最高。現報90.1元，升3.21%。

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