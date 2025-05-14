報道引述兩位交易員表示，在岸市場開市後有中資大行大量買入美元，將價格快速推至7.21元一帶，使在岸人民幣出現走弱。

報道指，這顯示出，周二境內外人民幣即期與中間價「三價合一」後，面對諸多不確定性，中間價予以穩定調節的應對方針未出現變化。本周中資大行於盤間積極買入美元，同樣被市場理解為短期慎言大幅升值的信號。

報道引述華僑銀行外匯分析師黃經隆，「中國監管層仍有意採取緩步升值的方式進行調節，正如此前緩步貶值一樣，保持匯率穩定還是關鍵目標」。

離岸人民幣曾貶值最多0.22%，是5月8日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.25%。貶值至7.2146元，是5月12日7.2406元後最弱。現報7.2137元，升0.2%。

在岸人民幣曾貶值最多0.17%，是5月8日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.21%。貶值至7.2171元，是5月12日7.2303元後最弱。現報7.2171元，升0.17%。

其他報道

百度據報擬在瑞士、土耳其推出 Apollo Go

大摩上調京東收入及盈利增長預測

美國警告用華為AI晶片違法 阿聯酋據報或獲准進口Nvidia先進晶片

中石化：控股股東發行可交換債券

微創機器人折讓13%配股 籌3億 控股股東減持套現4億

滬深三大指數普遍向下 人行進行920億人幣逆回購

恒指高開208點 科指升1.5% 京東、騰訊音樂升4%

恒生據報未否認大裁員 個別部門裁員一半

港股ADR升132點 夜期高水180點 阿里、騰訊、網易等業績

美債息、金龍指數、道指創逾1個月高後倒跌 道指跌269點

北水增持建行 減持協鑫科技