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人民幣中間價弱過預期 幅度兩年半最低 釋放人民幣穩定信號

彭博社報道，人民幣中間價連續第三天調強至7.1956元，市場預期偏弱114個點子，幅度是2022年11月11日後最窄，當日報151點子。報道指，這似乎說明即使中美貿易戰出現顯著降溫，官方仍不希望人民幣出現過快升值。

報道引述兩位交易員表示，在岸市場開市後有中資大行大量買入美元，將價格快速推至7.21元一帶，使在岸人民幣出現走弱。

報道指，這顯示出，周二境內外人民幣即期與中間價「三價合一」後，面對諸多不確定性，中間價予以穩定調節的應對方針未出現變化。本周中資大行於盤間積極買入美元，同樣被市場理解為短期慎言大幅升值的信號。

報道引述華僑銀行外匯分析師黃經隆，「中國監管層仍有意採取緩步升值的方式進行調節，正如此前緩步貶值一樣，保持匯率穩定還是關鍵目標」。

離岸人民幣曾貶值最多0.22%，是5月8日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.25%。貶值至7.2146元，是5月12日7.2406元後最弱。現報7.2137元，升0.2%。

在岸人民幣曾貶值最多0.17%，是5月8日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.21%。貶值至7.2171元，是5月12日7.2303元後最弱。現報7.2171元，升0.17%。

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