文章日期：2025年5月14日 10:51
彭博社報道，惠譽表示，中美會談結果似乎是兩國貿易戰降級，但鑒於未能達成持久協議，未來關稅水平的不確定性以及已實施關稅的影響仍將是關鍵因素。
惠譽表示，特朗普政府似乎正在利用關稅來推行進口替代議程，旨在促進美國製造業發展和減少貿易逆差，這可能會進一步擾亂貿易流動和供應鏈。隨著這些影響的顯現，未來幾個季度的貿易和相關數據可能仍將波動。
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