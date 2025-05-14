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港元拆息全線向下 隔夜息見3年低 港元貶值見9個月最弱 港美息差兩年最闊

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌7日，跌23.62點子至1.32976%，是2022年8月3日後最低，當日報1.30512%。對上一次連跌7日是3月7日，當日拆息報3.79714%。

港元現報7.8062元貶值91點子，曾貶值最多141點子，報7.8112元，是2024年8月2日7.8157元後最弱。亦曾升值最多10點子，報7.7961元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.58點子至0.03863%，是2021年11月5日後最低；1星期HIBOR跌16.35點子至0.45857%，是2022年7月21日後最低；2星期HIBOR跌8.88點子至0.79643%，是2022年7月22日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌22.51點子至2.05083%，是2022年7月25日後最低；6個月期HIBOR跌20.07點子至2.54786%，是2022年7月19日後最低；12個月期HIBOR跌5.23點子至3.04429%，是2022年6月20日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減8.45億元，至總數21143.89億元，是5月8日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減13.2億元，至總數6068.15億元，是4月24日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為1741億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增4.75億元，至總數13202.69億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減2.16億元，至總數12094.77億元，是5月9日後最低。

美匯美息

美元指數現報100.925貶值0.078點或0.08%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3252%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-2.402%，連續6日擴闊，利差是2023年2月15日後最闊，當日差距為-2.4217%。

對上一次連續6日擴闊，是2025年3月31日，當日利差報-0.5919%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌0.1點子至1.405%，是2024年12月30日後最低；1星期Shibor升1.1點子至1.501%，是5月9日後最高；2星期Shibor跌2點子至1.536%，是2023年1月6日後最低；1個月期Shibor跌0.8點子至1.639%，是1月10日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.9點子至1.663%，是1月13日後最低；6個月期Shibor跌0.9點子至1.663%，是1月13日後最低；1年期Shibor跌0.7點子至1.677%，是1月13日後最低。

 

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