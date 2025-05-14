恒指今早高開208點，高位升347點，低位升169點，高低波幅177點。上升股份比例為27.71%，下跌為27.19%，無升跌為45.09%。

恒指半日升329點或1.43%，報23438點，大市成交金額1073億元；國指升129點或1.54%，報8515點。恒生科技指數收報5341點，升1.37%。

藍籌股成交金額446.85億元，佔大市成交41.64%；科指成份股成交金額299.61億元，佔大市成交27.92%；國指成份股成交金額386.23億元，佔大市成交35.99%。

24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.23%，至152.64億元，佔大市成交14.21%。牛熊證成交金額79.36億元，增加5.92%；窩輪成交金額73.27億元，減少9.76%。

藍籌64隻升，17隻下跌，2隻無升跌。東方海外（0316）升4.52%，收報129.6元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌1.76%，收報6.69元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報61.25元，升12.39%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報30.9元，跌2.22%。

恒指10天線(22772.63點)升近50天線(22789.04點)。科指續低於50天線(5377.6點)，20天線(5086.79點)升近100天線(5087.38點)。

北水南下合計淨流入2.04億元，連續第2日流入，累計流入24.66億元，對上一次連續2日淨流入是5月6日。北水本月累計流出87.93億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）446.78億元，較上日減51.96%，佔香港市場成交額由上日的21.15%減至20.8%。

個股表現

百度（9888）據報擬在瑞士、土耳其推出 Apollo Go。收報89.75元，升2.81%。

大摩上調京東（9618）收入及盈利增長預測。京東美團餓了麼齊遭內地監管約談，因外賣市場內捲過度。京東首季經調整淨利潤升43%勝預期，指外賣業務已有顯著進展。收報140.7元，升2.7%。

美團（3690）收報139元，升1.16%。

中石化（0386）：控股股東發行可交換債券。收報4.09元，升0.25%。

微創機器人（2252）折讓13%配股 籌3億 控股股東減持套現4億。收報16.28元，跌9.45%。

微創醫療（0853）收報6.79元，跌1.45%。

恒生（0011）據報未否認大裁員 個別部門裁員一半。收報111元，跌1.25%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報128.1元，升1.59%。

網易（9999）收報166.9元，升1.83%。

騰訊（0700）收報516元，升1.98%。

VTECH HOLDINGS（0303）收報56.65元，升0.71%。

陽光油砂（2012）收報0.66元，升24.53%。

首佳科技（0103）七個月以來再供股集資1.58億元，供股價0.455元溢價逾12%。收報0.42元，升3.7%。

微創機器人（2252）計劃配股，集資規模據報近4億元。收報16.28元，跌9.45%。

知行汽車（1274）成立兩家合營，拓東南亞分銷引進表面貼裝生產線。收報15.8元，升0.25%。

新秀麗（1910）今年首季少賺42.6%至4820萬美元。收報14.1元，跌8.32%。

綠景中國（0095）稱未及時公布出售洛杉磯酒店乃疏忽及無心之失，將加強員工培訓。見52周低0.225元，收報0.231元，跌4.55%。

騰訊音樂（1698）首季多賺兩倍至42.91億元。收報61.25元，升12.39%。

京東健康（6618）首季經調整盈利升73%，續推醫療AI應用。收報39.65元，升4.34%。

融創中國（1918）境外債務重組計劃聆訊9月於高院召開。收報1.44元，跌2.04%。

道和環球（0915）終止收購機器視覺技術軟件服務公司。收報0.109元，跌18.66%。

華潤置地（1109）4月合同銷售金額跌19%。收報26.2元，跌0.19%。

沈南鵬減持晶泰控股（2228）。收報4.45元，跌2.41%。

財經花生丨敘福樓（1978）年報玩時興AI漫畫風，意外惹批評黃傑龍咁樣回應。收報0.38元，無升跌。

喜馬拉雅資本減持郵儲行（1658）至5%以下。收報5.05元，升2.02%。

平保增持農行（1288）。收報5.03元，升0.8%。

匯豐調高小鵬汽車（9868）目標價，因上增長跑贏同業料受新車型帶動銷情。收報81.05元，升2.92%。

破頂股表現

破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見84.25元，收報82.45元，無升跌；聲通科技（2495）創上市新高，見475元，收報412.4元，跌6.7%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見5.74元，收報5.71元，升6.13%；中煙香港（6055）創上市新高，見33.25元，收報32.05元，升0.31%；安科系統（8353）創上市新高，見1.1元，收報1.09元，升0.93%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.24元，收報1.22元，升14.02%；零跑汽車（9863）創上市新高，見66元，收報65元，升4.84%；德翔海運（2510）創上市新高，見7.97元，收報7.5元，升0.13%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9235.7元，收報9235.7元，升0.14%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見921.1元，收報921.1元，升0.21%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1075元，收報1075元，升0.17%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.1元，收報14.1元，升1.29%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1183.55元，收報1183.55元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見582.45元，收報582.45元，升0.25%；交行（3328）創52周高，見7.21元，收報7.21元，升1.12%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.4元，收報4.37元，升0.46%；國華（0370）創52周高，見1.46元，收報1.38元，升0.73%；嘉瑞國際（0822）創52周高，見0.395元，收報0.39元，升5.41%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.265元，收報0.265元，升7.29%；中國環保能源（0986）創52周高，見0.168元，收報0.165元，升16.2%；中信銀行（0998）創52周高，見6.6元，收報6.58元，升1.86%；國際資源（1051）創52周高，見8.25元，收報8.25元，升6.18%；海豐國際（1308）創52周高，見23.15元，收報22.85元，升6.28%；中國人民保險集團（1339）創52周高，見5.22元，收報5.18元，升3.81%。

破頂指數成份股包括，交行（3328）創52周高，見7.21元，收報7.21元，升1.12%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括信銘生命科技（0474）低見0.021元，收報0.022元，無升跌；稻香控股（0573）低見0.29元，收報0.29元，跌3.33%；從玉智農（0875）低見0.42元，收報0.425元，跌4.49%；中國儲能科技發展（1143）低見0.25元，收報0.295元，升3.51%；奧威控股（1370）低見0.25元，收報0.25元，跌32.43%；CMON（1792）低見0.013元，收報0.014元，跌12.5%；正榮地產（6158）低見0.037元，收報0.039元，無升跌；惠陶集團（8238）低見0.122元，收報0.126元，跌5.97%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，綠景中國地產（0095）低見0.225元，收報0.231元，跌4.55%；卓能（集團）（0131）低見1.4元，收報1.55元，升8.39%；CNT GROUP（0701）低見0.214元，收報0.214元，跌0.93%；盛源控股（0851）低見0.16元，收報0.16元，跌2.44%；MAYER HOLDINGS（1116）低見0.265元，收報0.275元，跌12.7%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；透雲生物（1332）低見0.107元，收報0.11元，跌35.29%；中國藝術金融（1572）低見0.06元，收報0.062元，跌4.62%；景聯集團（1751）低見0.35元，收報0.35元，跌11.39%；標準發展集團（1867）低見0.138元，收報0.138元，跌8%。

異動股

上升異動股，包括，大健康國際（2211）收報0.132元，升62.96%；未來發展控股（1259）收報0.022元，升37.5%；工蓋有限公司（1421）創52周高，見0.63元，收報0.61元，升29.79%；依波路（1856）收報1.53元，升28.57%；中國碳中和（1372）創52周高，見0.76元，收報0.76元，升26.67%；陽光油砂（2012）收報0.66元，升24.53%；鼎億集團投資（0508）收報0.32元，升23.08%；NEXION TECH（8420）收報0.028元，升21.74%；盛龍錦秀國際（8481）收報0.4元，升21.21%；恒益控股（1894）收報0.029元，升20.83%。

下跌異動股，包括，透雲生物（1332）見52周低0.107元，收報0.11元，跌35.29%；奧威控股（1370）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌32.43%；光尚文化控股（8082）收報0.058元，跌30.12%；ATLINKS（8043）收報0.111元，跌27.92%；信義儲電（8328）收報0.59元，跌19.18%；道和環球（0915）收報0.109元，跌18.66%；潤中國際控股（0202）收報0.058元，跌18.31%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.51元，跌17.74%；致浩達控股（1707）收報0.095元，跌16.67%；高雅光學（0907）收報0.25元，跌15.25%；亞太金融投資（8193）收報0.18元，跌15.09%。

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