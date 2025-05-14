公司指，考慮到羅兵咸永道自公司於2004年上市以來一直擔任公司核數師，公司審核委員會及董事會認為建議更換核數師符合良好的企業管治操守，有利於維持外部核數師的獨立性及客觀性，且符合公司及股東的整體最佳利益。

審核委員會向董事會推薦安永會計師事務所為本公司新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於其處理於聯交所上市的公司審核工作的經驗、行業知識以及其對上市規則及國際財務報告會計準則規定的熟悉程度;其資源配置、質素及能力，包括但不限於人力、時間及其他資源配置等；其獨立性及客觀性；其審計費用，以及其在市場上的聲譽等。

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