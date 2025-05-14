大市半日沽空金額121.43億元，較上日減少14.43%，沽空金額佔大市成交比率為11.3%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）16.52億元，較上日增加313%。上日流通股份增0.57%或3500萬個，至60.74億個，是5月9日後最多，當日達60.93億個。
恒生中國企業（2828）上日流通股份增0.1%或36.31萬個，至3.45億個，是5月9日後最多，當日達3.51億個。
南方恒生科技（3033）上日流通股份增3.74%或32450萬個，至89.92億個，是2024年11月29日後最多，當日達90.31億個。
沽空增幅最多的股份為，安碩恒生科技（3067）增加53429.18%，至7068.26萬元；沽空減幅最多的股份為，南方Ａ５０－Ｒ（82822）減少99.38%，至2436元。
藍籌當中，沽空比率最高的是中石化（0386）沽空比率52.1%。科指股沽空比率最高的是百度（9888）沽空比率31.58%。
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