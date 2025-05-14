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商經局：今年首四個月223間企業落戶香港或擴業務 料帶來223億元直接投資額

署理商務及經濟發展局長陳百里今日在立法會表示，投資推廣署於今年1月至4月期間，協助223間內地及海外企業在港開設及擴展業務，較去年同期增長13%，預計有關公司在設立或擴展業務後首年可帶來逾223億元直接投資額、創造4900個職位，當中四分一企業稱會設國際或地區總部。他強調，香港會保持自由港、實行零關稅，為商界提供穩定可預期的營商環境。

陳百里在回應議員口頭質詢時提到，來港開設或拓展業務的境外公司，五大來源地分別為內地、美國、日本、英國及新加坡。

金融界議員陳振英關注五大來源地不包括中東國家，問及當局會否有策略吸引中東企業來港。陳百里指，中東市場對港非常重要，其發展潛力亦十分巨大，稱已制訂更針對的策略，例如投資推廣署已設立阿拉伯語網站，亦在當地聘請可操阿拉伯語的人士協助招商引資。他續說，投資推廣署於去年協助539間內地及海外企業在港開設及擴展業務，其中66間來自一帶一路國家，當中15%來自中東市場，而2024年香港與中東的經貿量較2023年增長9.2%。

有議員關注在關稅戰下，全球經商環境面對不確定性，當局如何加強招商引資，並做好應變。陳百里稱，香港會保持自由港地位，提供穩定及可預期營商環境，令商界可安心推展業務部署，並會發揮內聯外通的優勢，加大力度深化國際的交往合作，在鞏固與傳統市場聯繫的同時開拓新機遇，把握海外企業要分散風險的機遇，吸引他們進駐香港。 

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