調查顯示，印度企業家讓家族成員接班的意欲最高，達79%，與英國（77%）及瑞士（76%）相若。

而在調查的10個市場當中，中國內地（25%）、香港（29%）及台灣（27%）的企業家最有興趣以出售業務作為退出的途徑，其次則為新加坡（22%)。全球最多受訪者有意出售的行業是電子業（21%），當中亞洲佔全球出口達三分之二。

報告指出，對退出業務方式的取向可能與接班人的人生經驗有關。在受訪的第二及第三代企業家當中，中國內地幾乎60%的受訪者表示，他們感到有責任繼承家族業務，相比之下，印度的只有7%。

開始傳承規劃的亞洲家族相對較少，但他們意識到需要建立正式的財富架構。亞洲家族企業對經濟的貢獻亦突顯出規劃的重要性。家族企業佔印度國內生產總值約79%，比例屬全球最高之一，而在中國內地亦佔約一半，主導了私營經濟。

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