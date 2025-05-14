moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

高盛上調中國今年GDP增長預測至4.6%

中美達成貿易協議，美國暫將今年對中國貨品加徵關稅稅率降至30%。高盛發表報告，下調幅度多於原來預期降至50%至60%。雖然未來關稅走勢仍不明朗，不過該行將今年和明年內地實際出口，由每年下降5%上調至大致持平，並將今年GDP增長預期由4%上調至4.6%，高於市場預測水平，明年增長預期由3.5%上調至3.8%，較市場預測為低。

高盛預期，若美國對華關稅稅率維持在現水平不變，預期會拖累今年中國經濟增速0.8個百分點，幅度較早前過百率下的拖累2.2個百分點為少。美國關稅下調也減輕內地政策寬鬆壓力，高盛仍預期將有貨幣、財政和其他寬鬆措施，不過略微下調年內貨幣政策寬鬆預期，預計在第四季下調一次政策利率0.1厘，相對早前預測在第三季和第四季減一次，另預期第四季再降準0.5個百分點，2026年減息兩次，每次0.1厘。

財政政策方面，高盛預期今年額外財政赤字（AFD）佔GDP的比率，由早前預期的13.5%降至13%，明年預測則由14%降至13.5%。鑑於中美關係仍存在較高的不確定性，民企情緒可能持續脆弱，未來數月的宏觀數據，例如貿易及部分與貿易相關的生產數據可能出現波動。

其他報道

調查：僅44%香港受訪者有意將企業傳承予家族成員

內地影星甘薇宣布與樂視創辦人賈躍亭離婚

老虎證券推加密貨幣提存幣服務

【有片：埋身擊】上證指有望挑戰全年高位 可趁低買入

商經局：今年首四個月223間企業落戶香港或擴業務 料帶來223億元直接投資額

關稅戰︱中美互減關稅今午生效 特朗普：預見可與習近平達成協議

半日沽空金額減14% 盈富沽空增3倍 南方恒生科技街貨半年最多

恒指半日升329點 科指升1.3% 北水流入2億 騰訊音樂升12%

李寧：不會續聘羅兵咸 委任安永為新核數師

滬深三大指數半日個別發展 滬指一枝獨秀

港元拆息全線向下 隔夜息見3年低 港元貶值見9個月最弱 港美息差兩年最闊

惠譽：中美關稅戰降級並不意味著貿易正常化

人民幣中間價弱過預期 幅度兩年半最低 釋放人民幣穩定信號

關稅戰丨據報美國對中國小額包裹關稅低至30%

百度據報擬在瑞士、土耳其推出 Apollo Go

大摩上調京東收入及盈利增長預測

美國警告用華為AI晶片違法 阿聯酋據報或獲准進口Nvidia先進晶片

中石化：控股股東發行可交換債券

微創機器人折讓13%配股 籌3億 控股股東減持套現4億

滬深三大指數普遍向下 人行進行920億人幣逆回購

恒指高開208點 科指升1.5% 京東、騰訊音樂升4%

恒生據報未否認大裁員 個別部門裁員一半