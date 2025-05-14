中美達成貿易協議，美國暫將今年對中國貨品加徵關稅稅率降至30%。高盛發表報告，下調幅度多於原來預期降至50%至60%。雖然未來關稅走勢仍不明朗，不過該行將今年和明年內地實際出口，由每年下降5%上調至大致持平，並將今年GDP增長預期由4%上調至4.6%，高於市場預測水平，明年增長預期由3.5%上調至3.8%，較市場預測為低。
高盛預期，若美國對華關稅稅率維持在現水平不變，預期會拖累今年中國經濟增速0.8個百分點，幅度較早前過百率下的拖累2.2個百分點為少。美國關稅下調也減輕內地政策寬鬆壓力，高盛仍預期將有貨幣、財政和其他寬鬆措施，不過略微下調年內貨幣政策寬鬆預期，預計在第四季下調一次政策利率0.1厘，相對早前預測在第三季和第四季減一次，另預期第四季再降準0.5個百分點，2026年減息兩次，每次0.1厘。
財政政策方面，高盛預期今年額外財政赤字（AFD）佔GDP的比率，由早前預期的13.5%降至13%，明年預測則由14%降至13.5%。鑑於中美關係仍存在較高的不確定性，民企情緒可能持續脆弱，未來數月的宏觀數據，例如貿易及部分與貿易相關的生產數據可能出現波動。
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