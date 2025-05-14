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小馬智行旗下無人車起火 公司回應無人傷亡 原因正調查

內地網絡流傳數張圖片，顯示北京發生一宗小馬智行（美：PONY）旗下無人駕駛汽車起火事故，事故原因及是否有傷亡則仍未有消息。該公司發言人回應本報查詢時證實事件，稱正在調查原因。

網絡流傳圖片顯示，一輛停靠於北京的小馬智行無人車起火，隨後內地消防趕到並救熄火焰，但車輛受損嚴重，僅車牌中的「PONY」（小馬智行英文名）依稀可見。

有知情人士對本報表示，涉事車輛為小馬智行與雷克薩斯合作的RS450油電混合動力車型，該車型曾被用於小馬智行的早期測試和運營。

小馬智行方面回覆本報查詢時則指，事故發生於昨日（13日）上午九點半左右，地點則在北京亦莊，涉事車輛當時正處於測試狀態，期間車上並無乘客或安全員，因此沒有出現交通事故及人員受傷。

就事故具體過程，發言人表示，該車首先是出現異常報警，並自動移往路邊停靠，隨後公司派員前來查看時該車突然起火，並損毀嚴重，具體原因仍在調查中。至於涉事車輛車型，發言人指屬豐田旗下，但不清楚具體型號。

公開資料顯示，小馬智行是一家專注於自動駕駛技術的公司，主要業務包括Robotaxi（自動駕駛出租車）和自動駕駛卡車等，已在北京、廣州等地開始全無人駕駛服務商業收費 。該公司5月6日去年11月在美股納斯達克上市，近期宣布與Uber戰略合作，將共同在國際市場推出自動駕駛出行服務，消息曾推升美股小馬智行股價單日飆逾47%。

不過，該公司昨日美股股價突然大跌逾一成，發言人則表示不清楚股價波動原因，相信與不同市場因素有關。此外今年3月曾有消息指小馬智行擬來港第二上市，發言人指不方便透露更多內容。

股東結構方面，根據小馬智行提交給美國證交會（SEC）的文件，截至今年4月10日，股東除持股為17.1%的小馬智行創辦人、CEO彭軍之外，還包括招商局資本等國企，豐田、一汽集團等車廠，還有紅杉中國、凱雷投資等創投資本。其中豐田持股為11.9%，有3.9%投票權，是小馬智行持股比例最高的戰略投資者，紅杉中國持股9.1%，有3%投票權，是最早和持股比例最高的財務投資者。

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