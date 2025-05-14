moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升532點 創個半月收市新高 北水流入增近2倍 創一周高

中美會談後，投資市場續有調整，隔晚美債息、金龍指數、道指創逾1個月高後倒跌，道指跌269點，午後，美期保持微升但變動不大，日股下跌，韓台股上升。國金證券稱，公募基金新規要求業績回報要與業績基準進行比較，或促使基金經理選擇配置權重較高的行業，茅台、內險股推動A股升幅擴大，上證升0.86%，深成止跌倒升0.52%，港股午後亦隨A升幅擴大至逾500點，阿里（9988）、友邦（1299）、騰訊（0700）、小米（1810）分別貢獻恒指61點、57點、55點、50點，平保（2318）升4.2%，貢獻22點，中國人壽（2628）升6.55%，貢獻12點。

恒指以全日高位收，創個半月收市計新高，成交續高於2000億元，北水流入則大增近2倍，至67億，創一周最多，北水交易成交額續逾千億，佔香港市場成交額升至22%。

恒指今早高開208點，高位升532點，低位升169點，高低波幅362點。上升股份比例為39.61%，下跌為27.45%，無升跌為32.93%。

恒指收市升532點或2.3%，報23640點，大市成交金額2228億元，較上日增加1.36%，是5月12日3224.26億元成交後最多；國指升206點或2.47%，報8593點。恒生科技指數收報5381點，升2.13%。

藍籌股成交金額1038.55億元，佔大市成交46.61%；科指成份股成交金額616.7億元，佔大市成交27.67%；國指成份股成交金額896.14億元，佔大市成交40.22%。

24隻雙櫃台股，總成交1.31億元人民幣，相當於約1.42億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加16.85%，至182.44億元，佔大市成交8.18%。牛熊證成交金額97.42億元，增加30.02%；窩輪成交金額85.02億元，增加4.7%。

藍籌73隻升，7隻下跌，3隻無升跌。中國人壽（2628）升6.55%，收報16.26元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌1.76%，收報6.69元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見62.6元，收報61.5元，升12.84%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.49元，跌1.32%。

恒指10天線(22792.88點)升近50天線(22793.09點)。科指續高於50天線(5378.41點)，20天線(5088.8點)升穿100天線(5087.78點)。

北水南下合計淨流入67.07億元，較上日增加196.57%，淨流入金額是5月6日134.75億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入89.68億元，對上一次連續2日淨流入是5月6日。北水本月累計流出22.9億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1010.25億元，較上日增8.61%，佔香港市場成交額由上日的21.15%增至22.66%。

焦點股

內險股

新華保險（1336）收報32.85元，升4.95%。

眾安在綫（6060）收報12.94元，升5.03%。

中國再保險（1508）收報1元，升5.26%。

中國人壽（2628）收報16.26元，升6.55%。

中國平安（2318）收報49.5元，升4.21%。

中國太平（0966）收報12.24元，升8.32%。

中國太保（2601）收報24.45元，升6.77%。

中國財險（2328）創上市新高，見15.32元，收報15.3元，升3.52%。

人保集團（1339）創52周高，見5.4元，收報5.29元，升6.01%。

友邦（1299）收報65.3元，升5.15%。

午後消息股表現

李寧（2331）：不會續聘羅兵咸 委任安永為新核數師。收報15.72元，升1.81%。

今早及隔晚消息股表現

百度（9888）據報擬在瑞士、土耳其推出 Apollo Go。收報90.8元，升4.01%。

大摩上調京東（9618）收入及盈利增長預測。京東美團餓了麼齊遭內地監管約談，因外賣市場內捲過度。京東首季經調整淨利潤升43%勝預期，指外賣業務已有顯著進展。收報141.6元，升3.36%。

美團（3690）收報139.4元，升1.46%。

中石化（0386）：控股股東發行可交換債券。收報4.11元，升0.74%。

微創機器人（2252）折讓13%配股 籌3億 控股股東減持套現4億。收報16.52元，跌8.12%。

微創醫療（0853）收報6.81元，跌1.16%。

恒生（0011）據報未否認大裁員 個別部門裁員一半。收報111.6元，跌0.71%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報130.4元，升3.41%。

網易（9999）收報166.1元，升1.34%。

騰訊（0700）收報521元，升2.96%。

VTECH HOLDINGS（0303）收報56.95元，升1.24%。

陽光油砂（2012）收報0.62元，升16.98%。

首佳科技（0103）七個月以來再供股集資1.58億元，供股價0.455元溢價逾12%。收報0.41元，升1.23%。

微創機器人（2252）計劃配股，集資規模據報近4億元。收報16.52元，跌8.12%。

知行汽車（1274）成立兩家合營，拓東南亞分銷引進表面貼裝生產線。收報15.72元，跌0.25%。

新秀麗（1910）今年首季少賺42.6%至4820萬美元。收報14.06元，跌8.58%。

綠景中國（0095）稱未及時公布出售洛杉磯酒店乃疏忽及無心之失，將加強員工培訓。見52周低0.225元，收報0.237元，跌2.07%。

騰訊音樂（1698）首季多賺兩倍至42.91億元。創上市新高，見62.6元，收報61.5元，升12.84%。

京東健康（6618）首季經調整盈利升73%，續推醫療AI應用。收報39.95元，升5.13%。

融創中國（1918）境外債務重組計劃聆訊9月於高院召開。收報1.45元，跌1.36%。

道和環球（0915）終止收購機器視覺技術軟件服務公司。收報0.108元，跌19.4%。

華潤置地（1109）4月合同銷售金額跌19%。收報26.55元，升1.14%。

沈南鵬減持晶泰控股（2228）。收報4.5元，跌1.32%。

財經花生丨敘福樓（1978）年報玩時興AI漫畫風，意外惹批評黃傑龍咁樣回應。收報0.385元，升1.32%。

喜馬拉雅資本減持郵儲行（1658）至5%以下。收報5.06元，升2.22%。

平保增持農行（1288）。收報5.06元，升1.4%。

匯豐調高小鵬汽車（9868）目標價，因上增長跑贏同業料受新車型帶動銷情。收報81.8元，升3.87%。

破頂股表現

破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見84.25元，收報81.35元，跌1.33%；聲通科技（2495）創上市新高，見475元，收報416元，跌5.88%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見5.81元，收報5.81元，升7.99%；中煙香港（6055）創上市新高，見33.25元，收報32.4元，升1.41%；安科系統（8353）創上市新高，見1.1元，收報1.09元，升0.93%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.24元，收報1.21元，升13.08%；零跑汽車（9863）創上市新高，見66元，收報65.8元，升6.13%；德翔海運（2510）創上市新高，見7.97元，收報7.51元，升0.27%；健康之路（2587）創上市新高，見35.25元，收報30元，跌5.66%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9235.75元，收報9232.1元，升0.1%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見921.1元，收報920.15元，升0.1%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1075元，收報1075元，升0.17%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.17元，收報14.15元，升1.65%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1183.55元，收報1183元，跌0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見582.45元，收報582.45元，升0.25%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.4元，收報4.36元，升0.23%；利基控股（0240）創52周高，見1.15元，收報1.15元，無升跌；國華（0370）創52周高，見1.46元，收報1.3元，跌5.11%；嘉瑞國際（0822）創52周高，見0.395元，收報0.395元，升6.76%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.28元，收報0.27元，升9.31%；AEON CREDIT（0900）創52周高，見6.5元，收報6.46元，升2.22%；中國環保能源（0986）創52周高，見0.168元，收報0.139元，跌2.11%；中信銀行（0998）創52周高，見6.75元，收報6.59元，升2.01%；環球實業科技（1026）創52周高，見0.18元，收報0.18元，升18.42%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見62.6元，收報61.5元，升12.84%；中國財險（2328）創上市新高，見15.32元，收報15.3元，升3.52%；交行（3328）創52周高，見7.23元，收報7.2元，升0.98%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，亞洲能源物流（0351）低見0.086元，收報0.087元，跌13%；信銘生命科技（0474）低見0.021元，收報0.022元，無升跌；稻香控股（0573）低見0.29元，收報0.3元，無升跌；從玉智農（0875）低見0.41元，收報0.445元，無升跌；中國儲能科技發展（1143）低見0.25元，收報0.295元，升3.51%；奧威控股（1370）低見0.25元，收報0.36元，跌2.7%；富臨集團控股（1443）低見0.07元，收報0.074元，跌2.63%；聯洋智能控股（1561）低見0.042元，收報0.042元，跌14.29%；中國金屬利用（1636）低見0.28元，收報0.28元，跌3.45%；CMON（1792）低見0.013元，收報0.014元，跌12.5%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，綠景中國地產（0095）低見0.225元，收報0.237元，跌2.07%；卓能（集團）（0131）低見1.4元，收報1.57元，升9.79%；爪哇控股（0251）低見1.32元，收報1.4元，跌2.1%；長江製衣（0294）低見0.9元，收報0.9元，無升跌；恆和集團（0513）低見0.146元，收報0.146元，無升跌；CNT GROUP（0701）低見0.214元，收報0.214元，跌0.93%；盛源控股（0851）低見0.16元，收報0.18元，升9.76%；港灣數字（0913）低見0.174元，收報0.174元，無升跌；MAYER HOLDINGS（1116）低見0.265元，收報0.29元，跌7.94%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，麥迪森控股（8057）創52周高，見0.2元，收報0.135元，升164.71%；帝王國際投資（0928）收報0.07元，升55.56%；工蓋有限公司（1421）創52周高，見0.77元，收報0.69元，升46.81%；金輪天地控股（1232）收報0.06元，升42.86%；大健康國際（2211）收報0.11元，升35.8%；NEXION TECH（8420）收報0.031元，升34.78%；高裕金融（8221）收報1.25元，升31.58%；未來發展控股（1259）收報0.021元，升31.25%；樂華娛樂（2306）創52周高，見1.69元，收報1.51元，升30.17%；天津建發（2515）收報0.65元，升30%；中國碳中和（1372）創52周高，見0.78元，收報0.77元，升28.33%。

下跌異動股，包括，透雲生物（1332）見52周低0.107元，收報0.111元，跌34.71%；光尚文化控股（8082）收報0.058元，跌30.12%；中國順客隆（0974）收報0.7元，跌22.22%；道和環球（0915）收報0.108元，跌19.4%；高雅光學（0907）收報0.241元，跌18.31%；華美樂樂（8429）收報0.027元，跌18.18%；辰罡科技（8131）收報0.088元，跌16.98%；長城微光（8286）收報0.089元，跌16.82%；亞洲先鋒娛樂（8400）收報0.05元，跌16.67%；志道國際（1220）收報0.051元，跌15%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.53元，跌14.52%。

其他報道

小馬智行旗下無人車起火 公司回應無人傷亡 原因正調查

Burberry全年經調整經營利潤跌逾九成 或裁員1700人

高盛上調中國今年GDP增長預測至4.6%

【有片：投資王道】中美關稅暫停90天　王弼：美股回調屬入市良機

滬深三大指數全線向上 滬指連升三個交易日

Tesla據報將恢復從中國向美國出口零件

調查：僅44%香港受訪者有意將企業傳承予家族成員

內地影星甘薇宣布與樂視創辦人賈躍亭離婚

老虎證券推加密貨幣提存幣服務

【有片：埋身擊】上證指有望挑戰全年高位 可趁低買入

商經局：今年首四個月223間企業落戶香港或擴業務 料帶來223億元直接投資額

關稅戰︱中美互減關稅今午生效 特朗普：預見可與習近平達成協議

半日沽空金額減14% 盈富沽空增3倍 南方恒生科技街貨半年最多

恒指半日升329點 科指升1.3% 北水流入2億 騰訊音樂升12%

李寧：不會續聘羅兵咸 委任安永為新核數師