恒指以全日高位收，創個半月收市計新高，成交續高於2000億元，北水流入則大增近2倍，至67億，創一周最多，北水交易成交額續逾千億，佔香港市場成交額升至22%。

恒指今早高開208點，高位升532點，低位升169點，高低波幅362點。上升股份比例為39.61%，下跌為27.45%，無升跌為32.93%。

恒指收市升532點或2.3%，報23640點，大市成交金額2228億元，較上日增加1.36%，是5月12日3224.26億元成交後最多；國指升206點或2.47%，報8593點。恒生科技指數收報5381點，升2.13%。

藍籌股成交金額1038.55億元，佔大市成交46.61%；科指成份股成交金額616.7億元，佔大市成交27.67%；國指成份股成交金額896.14億元，佔大市成交40.22%。

24隻雙櫃台股，總成交1.31億元人民幣，相當於約1.42億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加16.85%，至182.44億元，佔大市成交8.18%。牛熊證成交金額97.42億元，增加30.02%；窩輪成交金額85.02億元，增加4.7%。

藍籌73隻升，7隻下跌，3隻無升跌。中國人壽（2628）升6.55%，收報16.26元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌1.76%，收報6.69元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見62.6元，收報61.5元，升12.84%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.49元，跌1.32%。

恒指10天線(22792.88點)升近50天線(22793.09點)。科指續高於50天線(5378.41點)，20天線(5088.8點)升穿100天線(5087.78點)。

北水南下合計淨流入67.07億元，較上日增加196.57%，淨流入金額是5月6日134.75億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入89.68億元，對上一次連續2日淨流入是5月6日。北水本月累計流出22.9億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1010.25億元，較上日增8.61%，佔香港市場成交額由上日的21.15%增至22.66%。

焦點股

內險股

新華保險（1336）收報32.85元，升4.95%。

眾安在綫（6060）收報12.94元，升5.03%。

中國再保險（1508）收報1元，升5.26%。

中國人壽（2628）收報16.26元，升6.55%。

中國平安（2318）收報49.5元，升4.21%。

中國太平（0966）收報12.24元，升8.32%。

中國太保（2601）收報24.45元，升6.77%。

中國財險（2328）創上市新高，見15.32元，收報15.3元，升3.52%。

人保集團（1339）創52周高，見5.4元，收報5.29元，升6.01%。

友邦（1299）收報65.3元，升5.15%。

午後消息股表現

李寧（2331）：不會續聘羅兵咸 委任安永為新核數師。收報15.72元，升1.81%。

今早及隔晚消息股表現

百度（9888）據報擬在瑞士、土耳其推出 Apollo Go。收報90.8元，升4.01%。

大摩上調京東（9618）收入及盈利增長預測。京東美團餓了麼齊遭內地監管約談，因外賣市場內捲過度。京東首季經調整淨利潤升43%勝預期，指外賣業務已有顯著進展。收報141.6元，升3.36%。

美團（3690）收報139.4元，升1.46%。

中石化（0386）：控股股東發行可交換債券。收報4.11元，升0.74%。

微創機器人（2252）折讓13%配股 籌3億 控股股東減持套現4億。收報16.52元，跌8.12%。

微創醫療（0853）收報6.81元，跌1.16%。

恒生（0011）據報未否認大裁員 個別部門裁員一半。收報111.6元，跌0.71%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報130.4元，升3.41%。

網易（9999）收報166.1元，升1.34%。

騰訊（0700）收報521元，升2.96%。

VTECH HOLDINGS（0303）收報56.95元，升1.24%。

陽光油砂（2012）收報0.62元，升16.98%。

首佳科技（0103）七個月以來再供股集資1.58億元，供股價0.455元溢價逾12%。收報0.41元，升1.23%。

微創機器人（2252）計劃配股，集資規模據報近4億元。收報16.52元，跌8.12%。

知行汽車（1274）成立兩家合營，拓東南亞分銷引進表面貼裝生產線。收報15.72元，跌0.25%。

新秀麗（1910）今年首季少賺42.6%至4820萬美元。收報14.06元，跌8.58%。

綠景中國（0095）稱未及時公布出售洛杉磯酒店乃疏忽及無心之失，將加強員工培訓。見52周低0.225元，收報0.237元，跌2.07%。

騰訊音樂（1698）首季多賺兩倍至42.91億元。創上市新高，見62.6元，收報61.5元，升12.84%。

京東健康（6618）首季經調整盈利升73%，續推醫療AI應用。收報39.95元，升5.13%。

融創中國（1918）境外債務重組計劃聆訊9月於高院召開。收報1.45元，跌1.36%。

道和環球（0915）終止收購機器視覺技術軟件服務公司。收報0.108元，跌19.4%。

華潤置地（1109）4月合同銷售金額跌19%。收報26.55元，升1.14%。

沈南鵬減持晶泰控股（2228）。收報4.5元，跌1.32%。

財經花生丨敘福樓（1978）年報玩時興AI漫畫風，意外惹批評黃傑龍咁樣回應。收報0.385元，升1.32%。

喜馬拉雅資本減持郵儲行（1658）至5%以下。收報5.06元，升2.22%。

平保增持農行（1288）。收報5.06元，升1.4%。

匯豐調高小鵬汽車（9868）目標價，因上增長跑贏同業料受新車型帶動銷情。收報81.8元，升3.87%。

破頂股表現

破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見84.25元，收報81.35元，跌1.33%；聲通科技（2495）創上市新高，見475元，收報416元，跌5.88%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見5.81元，收報5.81元，升7.99%；中煙香港（6055）創上市新高，見33.25元，收報32.4元，升1.41%；安科系統（8353）創上市新高，見1.1元，收報1.09元，升0.93%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.24元，收報1.21元，升13.08%；零跑汽車（9863）創上市新高，見66元，收報65.8元，升6.13%；德翔海運（2510）創上市新高，見7.97元，收報7.51元，升0.27%；健康之路（2587）創上市新高，見35.25元，收報30元，跌5.66%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9235.75元，收報9232.1元，升0.1%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見921.1元，收報920.15元，升0.1%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1075元，收報1075元，升0.17%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.17元，收報14.15元，升1.65%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1183.55元，收報1183元，跌0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見582.45元，收報582.45元，升0.25%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.4元，收報4.36元，升0.23%；利基控股（0240）創52周高，見1.15元，收報1.15元，無升跌；國華（0370）創52周高，見1.46元，收報1.3元，跌5.11%；嘉瑞國際（0822）創52周高，見0.395元，收報0.395元，升6.76%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.28元，收報0.27元，升9.31%；AEON CREDIT（0900）創52周高，見6.5元，收報6.46元，升2.22%；中國環保能源（0986）創52周高，見0.168元，收報0.139元，跌2.11%；中信銀行（0998）創52周高，見6.75元，收報6.59元，升2.01%；環球實業科技（1026）創52周高，見0.18元，收報0.18元，升18.42%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見62.6元，收報61.5元，升12.84%；中國財險（2328）創上市新高，見15.32元，收報15.3元，升3.52%；交行（3328）創52周高，見7.23元，收報7.2元，升0.98%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，亞洲能源物流（0351）低見0.086元，收報0.087元，跌13%；信銘生命科技（0474）低見0.021元，收報0.022元，無升跌；稻香控股（0573）低見0.29元，收報0.3元，無升跌；從玉智農（0875）低見0.41元，收報0.445元，無升跌；中國儲能科技發展（1143）低見0.25元，收報0.295元，升3.51%；奧威控股（1370）低見0.25元，收報0.36元，跌2.7%；富臨集團控股（1443）低見0.07元，收報0.074元，跌2.63%；聯洋智能控股（1561）低見0.042元，收報0.042元，跌14.29%；中國金屬利用（1636）低見0.28元，收報0.28元，跌3.45%；CMON（1792）低見0.013元，收報0.014元，跌12.5%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，綠景中國地產（0095）低見0.225元，收報0.237元，跌2.07%；卓能（集團）（0131）低見1.4元，收報1.57元，升9.79%；爪哇控股（0251）低見1.32元，收報1.4元，跌2.1%；長江製衣（0294）低見0.9元，收報0.9元，無升跌；恆和集團（0513）低見0.146元，收報0.146元，無升跌；CNT GROUP（0701）低見0.214元，收報0.214元，跌0.93%；盛源控股（0851）低見0.16元，收報0.18元，升9.76%；港灣數字（0913）低見0.174元，收報0.174元，無升跌；MAYER HOLDINGS（1116）低見0.265元，收報0.29元，跌7.94%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，麥迪森控股（8057）創52周高，見0.2元，收報0.135元，升164.71%；帝王國際投資（0928）收報0.07元，升55.56%；工蓋有限公司（1421）創52周高，見0.77元，收報0.69元，升46.81%；金輪天地控股（1232）收報0.06元，升42.86%；大健康國際（2211）收報0.11元，升35.8%；NEXION TECH（8420）收報0.031元，升34.78%；高裕金融（8221）收報1.25元，升31.58%；未來發展控股（1259）收報0.021元，升31.25%；樂華娛樂（2306）創52周高，見1.69元，收報1.51元，升30.17%；天津建發（2515）收報0.65元，升30%；中國碳中和（1372）創52周高，見0.78元，收報0.77元，升28.33%。

下跌異動股，包括，透雲生物（1332）見52周低0.107元，收報0.111元，跌34.71%；光尚文化控股（8082）收報0.058元，跌30.12%；中國順客隆（0974）收報0.7元，跌22.22%；道和環球（0915）收報0.108元，跌19.4%；高雅光學（0907）收報0.241元，跌18.31%；華美樂樂（8429）收報0.027元，跌18.18%；辰罡科技（8131）收報0.088元，跌16.98%；長城微光（8286）收報0.089元，跌16.82%；亞洲先鋒娛樂（8400）收報0.05元，跌16.67%；志道國際（1220）收報0.051元，跌15%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.53元，跌14.52%。

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