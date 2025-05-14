巴克萊發報告指，港元需求受北水資金流入，以及首次公開招股活動（IPO）等因素，增加現時買美元、沽港元的套息交易的吸引力，加上巴克萊估計對沖基金過去兩年沽港元、買美元套息盤有其規劃約為420億美元，而金管局入市干預及過去數周各貨幣走勢後，巴克萊料當中有8%至10%的對沖基金套息盤被迫平倉，令目前美元兌港元的1年遠期利率水平，低於強方兌換保證水平，巴克萊維持透過1年期遠期交易、做美元兌港元好倉的建議。
巴克萊稱，於美匯指數走弱的背景下，加上出口商將其美元換取其他貨幣，IPO活動及中資企業派息期等多個因素下，令港元觸發強方兌換保證。巴克萊預期港元短期內會接近強方兌換保證水平，暗示強方兌換保證水平或會將再次觸發，因此該行維持透過1年期遠期交易、做美元兌港元好倉的建議。
巴克萊亦曾發過一份名為「做美元兌港元1年期遠期交易好倉：一個痛苦的交易但對聯繫匯率有信心（Long USDHKD 1y outright: a pain trade but faith in the peg）的報告。
巴克萊亦提到，於港上市的中資公司，將原本定於6月至8月的派息期，推前至第二季度，而巴克萊料4月至6月間派息金額將達361億美元，幾乎為過去九年平均值的兩倍。
金管局總裁余偉文早前亦表示，港元強勢能持續多久需要視乎沽港元、買美元的套息盤何時再出現。
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