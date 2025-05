巴克萊稱,於美匯指數走弱的背景下,加上出口商將其美元換取其他貨幣,IPO活動及中資企業派息期等多個因素下,令港元觸發強方兌換保證。巴克萊預期港元短期內會接近強方兌換保證水平,暗示強方兌換保證水平或會將再次觸發,因此該行維持透過1年期遠期交易、做美元兌港元好倉的建議。

巴克萊亦曾發過一份名為「做美元兌港元1年期遠期交易好倉:一個痛苦的交易但對聯繫匯率有信心(Long USDHKD 1y outright: a pain trade but faith in the peg)的報告。

巴克萊亦提到,於港上市的中資公司,將原本定於6月至8月的派息期,推前至第二季度,而巴克萊料4月至6月間派息金額將達361億美元,幾乎為過去九年平均值的兩倍。

金管局總裁余偉文早前亦表示,港元強勢能持續多久需要視乎沽港元、買美元的套息盤何時再出現。

