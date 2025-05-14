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騰訊首季多賺22%勝預期 指AI已對廣告及遊戲業務有實質貢獻

騰訊（0700）今年3月底止首季收入按年升13%至1800.22億元（人民幣，下同），勝市場預期的1757.1億元。非國際財務報告準則公司權益持有人應佔盈利則升22%至613.29億元，亦勝市場預期的597.21億元。

騰訊指，今年首季公司的高質量收入保持堅實的增長態勢。AI能力已經對效果廣告與長青遊戲等業務產生了實質性的貢獻。公司亦加大了對元寶應用與微信內的AI等新AI機遇的投入。

該公司相信，在AI戰略投入階段，現有高質量收入帶來的經營桿杆，將有助於消化這些AI相關投入產生的額外成本，保持財務穩健，預期相關戰略性AI投入將為用戶與社會創造價值，並為公司產生長期、可觀的增量回報。

核心業務即遊戲業務方面，騰訊指公司旗下多款長青遊戲，包括《王者榮耀》和《穿越火線手遊》，於遊戲傳統旺季的第一季，流水創下歷史新高。《三角洲行動》的本土用戶數自上線以來達到新高，日活躍帳戶數峰值於上月突破1200萬。按平均日活躍帳戶數計，《三角洲行動》在行業最受歡迎手遊中排名第六，並成為行業近三年發布的新遊戲中平均日活躍帳戶數最高的遊戲。

關於另一主要業務微信，騰訊特別提及早前推出的微信小店功能，指公司為微信小店商家提供更多的入駐支持，以擴充品牌商品庫，為微信小店交易額按年迅速增長作出貢獻。此外，該公司在微信內推出AI功能，以提供更具互動性的用戶體驗，並提升內容創作者和開發者的工作效率。例如公司將AI服務元寶添加為微信聯繫人，以大語言模型賦能微信搜一搜，並在公眾號提供文生圖工具。

廣告業務方面，騰訊指，公司透過提升生成式AI能力，升級了公司的廣告技術平台，例如改進圖像生成與視頻編輯功能以加速廣告製作，推出數字人解決方案以促進直播活動，以及加深對商品與用戶興趣的理解以提升推薦效果。

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