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中國新消費擬在今年第三季在港開兩間「茶大椰」門店

中國新消費（8275）宣布，其直接全資附屬公司金石國際投資發展（前稱金石傳訊）與合作伙伴華偉達企業簽署合作協議，內容有關於香港灣仔及新蒲崗開設及運營兩間全新的「茶大椰」門店。「茶大椰」新門店預計於今年第三季開幕。

去年全球茶葉市場價值為174.2億美元，預測今年至2030年的複合年增長率為6%，該增長歸因於消費者的健康意識不斷提高，並對茶的抗炎性及舒緩壓力等保健功效愈感興趣。集團相信是次合作不僅標誌著集團飲品業務發展的另一里程碑，亦能為其於大灣區的戰略佈局帶來可觀的協同效應。預期長遠而言，將為集團的收入帶來正面貢獻。

該集團去年10月透過金石傳訊與華偉達就「茶大椰」在內地、澳門及東南亞發展市場代理權，簽訂諒解備忘錄。原有業務則為地基承建商。該集團股價今日收報0.184元，升1.66%。

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