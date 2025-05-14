證監會公布，大洋環球（8476）股權高度集中。證監指，最近曾就大洋環球的股權分佈進行查訊，結果顯示公司於今年4月29日，有19名股東合共持有5242萬股公司股份，相當於已發行股本之18.72%，有關股權連同該公司控股股東持有的2.058億股或佔已發行股本73.5%，相當於公司於4月29日已發行股本的92.22%，因此該公司街貨只有2178萬股或佔已發行股本7.78%。
證監指，在2023年10月3日至2025年4月29日期間，大洋環球股份的收市價由2023年10月3日的0.69元，上升328%，升至2025年4月29日的2.95元。於2025年5月13日，公司股價收報3.11元，較2023年10月3日的收市價0.69元上升351%。
證監指，鑑於大洋環球股權高度集中於數目不多的股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。
大洋環球今日升2.25%，收報3.18元。
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