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內地首4個月新增人民幣貸款10.06萬億元

人民銀行公布，4月新增人民幣貸款2854億元，低於市場預期的7000億元，按年下降61%，為7月以來最低水平。首4個月為10.06萬億元，低於符合市場預期的10.47萬億元。住戶貸款今年首4個月增加5184億元，其中，短期貸款減少2416億元，中長期貸款增加7601億元；企業單位貸款增加9.27萬億元，其中，短期貸款增加3.03萬億元，中長期貸款增加5.83萬億元，票據融資增加2899億元；非銀行業金融機構貸款增加768億元。

截至4月底，廣義貨幣（M2）餘額為325.17萬億元，按年增長8%，高於市場預期的7.2%，較3月加快1個百分點。狹義貨幣（M1）餘額109.14萬億元，按年增長1.5%，低於市場預期的3.2%，較上月減慢0.1個百分點。流通中貨幣（M0）餘額13.14萬億元，按年增長12%。前四個月淨投放現金3193億元。

4月社會融資規模增量為1.16萬億元，亦低於市場預期的1.4萬億元，相對去年同期為縮減658億元。今年首4個月累計16.34萬億元，低於市場預期的16.58萬億元，比上年同期多3.61萬億元。首四個月對實體經濟發放的人民幣貸款增加9.78萬億元，按年多增3397億元；企業債券凈融資7591億元，按年少4095億元；政府債券凈融資4.85萬億元，按年多3.58萬億元；非金融企業境內股票融資1353億元，按年多404億元。被視為表外融資的委托貸款增加53億元，按年多增959億元；信托貸款增加454億元，按年少增1672億元；未貼現的銀行承兌匯票增加2506億元，按年多增1494億元。

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