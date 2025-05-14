截至4月底，廣義貨幣（M2）餘額為325.17萬億元，按年增長8%，高於市場預期的7.2%，較3月加快1個百分點。狹義貨幣（M1）餘額109.14萬億元，按年增長1.5%，低於市場預期的3.2%，較上月減慢0.1個百分點。流通中貨幣（M0）餘額13.14萬億元，按年增長12%。前四個月淨投放現金3193億元。

4月社會融資規模增量為1.16萬億元，亦低於市場預期的1.4萬億元，相對去年同期為縮減658億元。今年首4個月累計16.34萬億元，低於市場預期的16.58萬億元，比上年同期多3.61萬億元。首四個月對實體經濟發放的人民幣貸款增加9.78萬億元，按年多增3397億元；企業債券凈融資7591億元，按年少4095億元；政府債券凈融資4.85萬億元，按年多3.58萬億元；非金融企業境內股票融資1353億元，按年多404億元。被視為表外融資的委托貸款增加53億元，按年多增959億元；信托貸款增加454億元，按年少增1672億元；未貼現的銀行承兌匯票增加2506億元，按年多增1494億元。

其他報道

全日沽空金額增23% 盈富沽空增11倍

騰訊首季多賺22%勝預期 指AI已對廣告及遊戲業務有實質貢獻

巴克萊料近期對沖基金約10%沽港元買美元套息盤被平倉

恒指收市升532點 創個半月收市新高 北水流入增近2倍 創一周高

小馬智行旗下無人車起火 公司回應無人傷亡 原因正調查

Burberry全年經調整經營利潤跌逾九成 或裁員1700人

高盛上調中國今年GDP增長預測至4.6%

【有片：投資王道】中美關稅暫停90天 王弼：美股回調屬入市良機

滬深三大指數全線向上 滬指連升三個交易日

Tesla據報將恢復從中國向美國出口零件

調查：僅44%香港受訪者有意將企業傳承予家族成員

內地影星甘薇宣布與樂視創辦人賈躍亭離婚

老虎證券推加密貨幣提存幣服務

【有片：埋身擊】上證指有望挑戰全年高位 可趁低買入

商經局：今年首四個月223間企業落戶香港或擴業務 料帶來223億元直接投資額

關稅戰︱中美互減關稅今午生效 特朗普：預見可與習近平達成協議

半日沽空金額減14% 盈富沽空增3倍 南方恒生科技街貨半年最多

恒指半日升329點 科指升1.3% 北水流入2億 騰訊音樂升12%

李寧：不會續聘羅兵咸 委任安永為新核數師

滬深三大指數半日個別發展 滬指一枝獨秀

港元拆息全線向下 隔夜息見3年低 港元貶值見9個月最弱 港美息差兩年最闊

惠譽：中美關稅戰降級並不意味著貿易正常化