該集團指，集團年內整合Gigaset Technologies GmbH後，歐洲的銷售額上升，加上其他地區的增長，抵銷了北美洲和亞太區的銷售額跌幅，整體收入按年增長1.47%至21.77億美元。受惠於材料價格下跌令材料成本減少、產品組合的正面改變，以及Gigaset作出的毛利貢獻，整體毛利率按年增加1.9個百分點至31.5%。

在美國實施關稅戰方面，偉易達稱，其由2018年起，美國對中國製造的商品徵收一系列關稅，其因此開始分散其生產基地以應對，先於同年在馬來西亞麻坡、檳城和墨西哥特卡特收購額外設施。集團於2024年收購Gigaset後，旗下製造設施擴展至德國博霍爾特。

隨著今年美國關稅擴大至覆蓋幾乎所有國家的進口商品，並針對中國商品徵收額外關稅，偉易達正在加快將輸往美國的產品之生產遷離中國。旗下電訊產品已於2020年遷移生產，其現正將電子學習產品的生產遷移，目標是在明年內完成將輸往美國的產品之生產遷離中國。 其擬繼續在全球分散生產基地，以減輕近期美國宣佈對進口商品加徵關稅的影響。

該集團已於財政年度的第四季，將馬來西亞生產設施的產能擴大30%，以應付不斷增長的需求。墨西哥的生產設施現已全面投入運作，具備足夠能力滿足美國客戶的在岸生產需求。集團亦一直開拓中國市場，並已成功取得一些新的中國客戶。在美國，其正與零售商協商制定度身訂造的價格策略，將透過提高價格轉嫁部份關稅成本。

偉易達預計，受到變化不定的美國關稅形勢及負面的經濟前景影響下，於新財政年度的收入將會下跌，尤其承包生產服務收入預計將會下跌。客戶下單時更為審慎，而美國消費者亦因應零售價格上升而更專注購買必需品。

毛利率預料將大致持平。成本升幅及關稅成本的上升，將通過更高的價格、更有利的產品組合和走強的歐洲貨幣來抵銷。電子學習產品於新年度的收入預計將因為美國關稅政策而下跌。隨着與Gigaset的協同效益增大，電訊產品於新年度的銷售額預計將取得增長。

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