moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

偉易達全年純利跌近6%末期息0.44美元  擬分散生產地減關稅戰影響

偉易達（0303）公布截至3月底止全年度業績，期內由於經營費用總額上升，導致經營溢利減少，因此股東應佔溢利按年減少5.88%至近1.57億美元。每股派末期息0.44美元，按年減少8.33%。連同中期股息，全年派息達0.62美元，按年減少6.2%，派息比率達98.5%。

該集團指，集團年內整合Gigaset Technologies GmbH後，歐洲的銷售額上升，加上其他地區的增長，抵銷了北美洲和亞太區的銷售額跌幅，整體收入按年增長1.47%至21.77億美元。受惠於材料價格下跌令材料成本減少、產品組合的正面改變，以及Gigaset作出的毛利貢獻，整體毛利率按年增加1.9個百分點至31.5%。

在美國實施關稅戰方面，偉易達稱，其由2018年起，美國對中國製造的商品徵收一系列關稅，其因此開始分散其生產基地以應對，先於同年在馬來西亞麻坡、檳城和墨西哥特卡特收購額外設施。集團於2024年收購Gigaset後，旗下製造設施擴展至德國博霍爾特。

隨著今年美國關稅擴大至覆蓋幾乎所有國家的進口商品，並針對中國商品徵收額外關稅，偉易達正在加快將輸往美國的產品之生產遷離中國。旗下電訊產品已於2020年遷移生產，其現正將電子學習產品的生產遷移，目標是在明年內完成將輸往美國的產品之生產遷離中國。 其擬繼續在全球分散生產基地，以減輕近期美國宣佈對進口商品加徵關稅的影響。   

該集團已於財政年度的第四季，將馬來西亞生產設施的產能擴大30%，以應付不斷增長的需求。墨西哥的生產設施現已全面投入運作，具備足夠能力滿足美國客戶的在岸生產需求。集團亦一直開拓中國市場，並已成功取得一些新的中國客戶。在美國，其正與零售商協商制定度身訂造的價格策略，將透過提高價格轉嫁部份關稅成本。

偉易達預計，受到變化不定的美國關稅形勢及負面的經濟前景影響下，於新財政年度的收入將會下跌，尤其承包生產服務收入預計將會下跌。客戶下單時更為審慎，而美國消費者亦因應零售價格上升而更專注購買必需品。

毛利率預料將大致持平。成本升幅及關稅成本的上升，將通過更高的價格、更有利的產品組合和走強的歐洲貨幣來抵銷。電子學習產品於新年度的收入預計將因為美國關稅政策而下跌。隨着與Gigaset的協同效益增大，電訊產品於新年度的銷售額預計將取得增長。

其他報道

中國新消費擬在今年第三季在港開兩間「茶大椰」門店

寧德時代IPO據報以263元定價

證監會：大洋環球股權高度集中

金額增23% 盈富沽空增11倍

騰訊首季多賺22%勝預期 指AI已對廣告及遊戲業務有實質貢獻

巴克萊料近期對沖基金約10%沽港元買美元套息盤被平倉

恒指收市升532點 創個半月收市新高 北水流入增近2倍 創一周高

小馬智行旗下無人車起火 公司回應無人傷亡 原因正調查

Burberry全年經調整經營利潤跌逾九成 或裁員1700人

高盛上調中國今年GDP增長預測至4.6%

【有片：投資王道】中美關稅暫停90天　王弼：美股回調屬入市良機

滬深三大指數全線向上 滬指連升三個交易日

Tesla據報將恢復從中國向美國出口零件

調查：僅44%香港受訪者有意將企業傳承予家族成員

內地影星甘薇宣布與樂視創辦人賈躍亭離婚

老虎證券推加密貨幣提存幣服務

【有片：埋身擊】上證指有望挑戰全年高位 可趁低買入

商經局：今年首四個月223間企業落戶香港或擴業務 料帶來223億元直接投資額

關稅戰︱中美互減關稅今午生效 特朗普：預見可與習近平達成協議

半日沽空金額減14% 盈富沽空增3倍 南方恒生科技街貨半年最多

恒指半日升329點 科指升1.3% 北水流入2億 騰訊音樂升12%

李寧：不會續聘羅兵咸 委任安永為新核數師

滬深三大指數半日個別發展 滬指一枝獨秀