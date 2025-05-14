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獅騰與江蘇蘇豪雲商達成策略合作

東南亞領先的AI數碼商貿平台 Synagie（獅騰控股，2562）宣佈，與江蘇蘇豪雲商達成策略合作。作為「一帶一路」倡議的重要貿易平台，江蘇蘇豪雲商現時管理超過400個品牌與企業。雙方將聯合推出一條貫通中國、中亞與東南亞、覆蓋11國市場的AI 數碼貿易走廊，成為帶動區域經濟增長的新動力來源。

江蘇蘇豪雲商總經理沈玲珠表示：「隨著地緣政治不穩及保護主義升溫，全球貿易格局正迅速重塑，區域互聯互通的重要性前所未有。這次合作把我們在中亞的地面貿易網絡，與Synagie的數碼商務優勢結合，共同構建一條更智能、更高效、更具包容性的亞洲貿易新橋樑。」

數碼貿易走廊將連結中國、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克、新加坡、馬來西亞、印尼、越南及菲律賓等11國市場，透過統一的AI驅動數碼與物流基建，協助各規模品牌降低成本、加快市場進入速度、簡化跨境流程。

獅騰控股聯合創辦人兼行政總裁Olive Tai表示：「對於來自香港、中國及中亞的品牌而言，進軍東南亞市場從未如此直接與高效。我們正打造一條由AI技術、創新科技及市場專業洞察驅動的區域經濟命脈，不僅大幅降低跨境營運門檻，更為企業注入可持續增長動能，重塑亞洲商貿版圖。」。

雙方的合作，透過AI 驅動的跨境數碼商貿平台，進行跨法域即時智能庫存追蹤、結合地區消費行為的AI客戶洞察、支援多市場自動報關、稅務及合規處理。在整合實體與數碼的貿易走廊方面，則將江蘇蘇豪雲商在中亞的物流能力，與Synagie在東南亞的數碼基建結合、藉由Synagie的AI SaaS及CaaS平台實現無縫市場整合，並涵蓋中國、中亞及東盟主要商業樞紐。

此AI 數碼貿易走廊方案延續Synagie於今年4月攜手香港電訊（6823）推出的 ShopHK 成果，協助逾20萬間香港中小企拓展海外市場。該平台整合Synagie的數碼服務與跨境物流，目標於年底前引進超過500個品牌。Olive Tai補充：「ShopHK 的誕生是協助香港中小企打開東南亞市場的大門。是次與江蘇蘇豪雲商的策略合作，正是將這一架構升級為覆蓋更大區域的策略性平台。」

 

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