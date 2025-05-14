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【久利生專欄】David Webb同李小加都時不我予？

獨立股評人David Webb的「告別對談」，為香港財金圈打開了真正的五月天，難得可以暫時將中美貿易戰放在一邊。而港交所前行政總裁李小加的名字，亦因為一單Webb都會覺得混亂的疑似交易而見報，令這一PAIR「死對頭」又雙雙成為新聞人物。

說二人時不我予，除了各自的命數，也因為觀乎港交所的走向，已進入重量不重質及不限於互聯互通、甚至是要配合整體金融發展的戰略性階段，近年便經常集中配合政府外訪，而非像過往主導引領香港的資本市場向前，例如中東商貿代表團一類的活動。

撇開一筆，恒生指數公司宣布與卡塔爾金融中心簽署合作意向協議書，以加強香港及卡塔爾之間的金融聯繫和促進商業合作，旨在提升雙方在全球的知名度。在香港，市傳恒生（011）裁員的部門還包括資訊科技部、企業傳訊部，以及恒生指數公司等。涉事部門的裁員幅度有約一成至兩成，也有個別部門裁減約五成員工。我就聽聞，恒指公司將裁員約三分一人！儘管不知道Webb對恒指公司的角色有沒有多意見。

他日前對香港的「臨別贈言」，可惜我只能夠聽網上直播。據報，他提出取消新股IPO的企業盈利要求，直指上市前所錄得利潤是會計操縱的目標，就像迷魂記歌詞「弄完假再成真」(fake it till you make it)，即是在上市之後，利潤就會消失。此番言論反而有點出人意表，但想深一層，監管本應由披露做起，如果資料不實，有相關要求也沒法實際保護到投資者。他說，內地信息披露方面（公布季績）更勝香港，就顯出其對事不對人。

值得一提的是，在中美角力的背景下，他疑似拋出了對「港特估」的描述，包括提高投資者願意在市場上所支付的價格，吸引中國內地金融市場及代表企業，因美國可能會打壓在美上市的中概股，令內地公司返回亞太區。因此港交所需要一個更值得信賴的框架，包括由獨立股東選舉產生的適當獨立董事、嚴謹的財務報表及交易系統，以及和「一股一票」代替予科技公司特殊待遇，變相讓創始人擁有過多的投票權，即他從頭到尾都不同意「同股不同權」。

曾經是港交所前非執行董事、證監會收購及合併委員會副主席，Webb之後「在野」多年，透過其市場邏輯及監管視野，可以看得出，他始終認為，所有（包括大小）股東皆為平等，在上市公公司章程下，應享受同股同權，以及有限責任的保障。他亦曾說過，即使是監管機構的權力亦應受市場的約束，若有任何違反規定的行為，股東有權廢除監管者，並訂立新的市場規則，以建立公平有序的資本市場。

可見重質不重量之餘，其觀點亦甚為連貫。他日前仍表示，創業板（簡稱GEM）應該被廢棄，香港需實行單一上市板塊，因「一所兩板」的規則幾乎沒有甚麼差別。Webb多年前對李小加所提出建立「三板」的概念，也頗有微言。翻查資料，當時他形容香港最需要的是一個良好的「公共衛生設施」，但三板的概念猶如拒絕興建「排污系統」，反而多挖一個「糞坑」。

讀者不善忘的話，會記得李小加曾發表逾3000字的所謂「發夢鴻文」，而一直主張維護小股東權益的Webb，即時發表題為「我們也有話過一個夢！」(We had a dream too!)的文章，批評港交所為吸引更多企業來港上市，不惜犧牲監管的基本原則。又自稱夢見香港投資者要求取締上市科功能，另立機構審批新股上市的申請，以解除市場監管與賺取利潤的衝突。此外，港交所其後建議以天價收購倫交所，他亦計過數指若交易成功，將會大幅攤薄港交所每股盈利。

李小加當年有互聯互通護體，在推動很多其他計劃時都得心應手，脫離港交所後搞起滴灌通。近日中國投融資（1226）發公告，擬委任滴灌通為公司新投資經理，並建議配售不少於10億港元新股份，市場人士解讀是意味李小加最終可能會入主這間公司，回歸港股。但很快便遭滴灌通停止潛在合作的探討，卻已經引發股價波動。無論是公司急想促成交易，還是李小加終有上市動作，都真人示範了Webb所指的反面教材。

最後，港股不必Sell in May，但願Webb也不用Go Away。Carpe diem and Ga Yau!

久利生