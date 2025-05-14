兩家監管機構繼在1997年就監管跨境投資管理活動簽署《 備忘錄》後，簽訂此協議作為更新的合作框架。

更新的框架允許合資格的香港公眾集體投資計劃首次在愛爾蘭進行跨 境銷售，並允許符合特定標準的愛爾蘭可轉讓證券集體投資計劃（ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities） 根據加快的審批程序經證監會認可在香港作跨境銷售。

在簽署新的《備忘錄》後，證監會可採用基金簡易通（ 基金認可簡易通道）， 處理在愛爾蘭註冊成立並受當地法律規管的合資格簡單基金， 以進一步加快認可程序。在基金簡易通下， 證監會承諾在15個營業日內完成認可。

愛爾蘭中央銀行消費者及投資者保障副行長Derville Rowland表示， 更新的諒解備忘錄及基金互認安排是重要的一步， 除了透過增加投資選擇， 為投資者帶來更多投資機會和提升他們的投資多元性外， 亦彰顯加強兩家機構在監管合作方面的承諾。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，歡迎愛爾蘭成為第11個加入證監會基金互認安排的司法管轄區 ，這反映了國際間認可香港就投資基金制訂的監管標準。證監將繼續致力擴大此安排， 作為證監會深化香港與海外市場聯繫的核心策略之一部分。

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