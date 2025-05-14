已於美股上市的內地自動駕駛初創企業小馬智行（美：PONY）傳已透過保密形式，申請來港上市，或於今年內掛牌，惟集資額仍屬未知。消息刺激該公司股價周三（14日）美股盤前升逾7%。
彭博引述消息指，小馬智行選擇遞交保密上市申請，主要是為了降低在港申請上市時對其美股的影響，而來港上市集資所得料將用於擴展業務。
值得留意的是，本月初證監會與港交所共同推出科企專線，以進一步便利特專科技公司及生物科技公司申請上市，並允許相關企業以保密形式提交上市申請。而小馬智行今次遞交上市申請，未知是否循科企專線保密形式要求。
今年3月已有消息指小馬智行準備登陸港股，但公司隨後澄清，稱沒有赴港二次上市的打算。此外昨日該公司旗下一輛無人車於北京測試時起火，該公司發言人對本報記者指事故無人傷亡，出事原因則仍在調查中。
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