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萬科據報已償還年內唯一到期美元債 另獲大股東深鐵貸款最多15.5億人幣

據彭博引述知情人士報道，萬科（2202）已劃轉資金，償還本周一到期的美元債，此意味在深圳市政府1月底介入並接管之後萬科之後，公司履行了今年唯一一項此類兌付義務。

知情人士稱，就萬科離岸子公司發行的一隻餘額4.23億美元、票息3.15%的5月12日到期美元債，兩名持有人已收到本息。彭博匯編的數據顯示，該票據在到期日的報價為每1美元99.7美分。

另外，萬科公告獲得第一大股東深圳市地鐵貸款，規模不超過15.52億元人民幣，用於償還在公開市場發行的債券本金及利息。

萬科表示，今次借款期限36個月，可提前還款或展期，定價基準是每筆借款提款日前一個交易日公布的1年期貸款市場報價利率（LPR）減76個基點，目前是2.34厘。

集團表示，今次股東借款利率遵循市場化原則，並低於目前從金融機構借款的利率水平，充分體現大股東支持。深鐵集團今年已向萬科提供3筆貸款，合共103億元，借款利率及質押利率均優於市場慣例水平。

萬科首季度已償還98.9億元債務，但今年餘下時間仍有逾200億元境內債務到期。

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