偉易達主席兼集團行政總裁黃子欣指出，現時美國對中國商品徵收關稅由之前的145%降至30%，集團當時將由中國生產運到美國的商品，轉移至馬來西亞生產。黃子欣續指，他認為在關稅的影響之下，不幸地最後將輸往美國的部分商品調高其價格，或會影響該地區的購買力，要視乎最終關稅程度如何，集團目前不知道其影響。

黃子欣稱，先前145%的關稅時，意味所有送由中國生產的商品停止送運，但他表示30%的關稅為可控制的（manageble），集團正與美國零售商商議，但美國零售商要分擔多少仍為未知之數、商議正在進行中。他表示，美對中商品的30%關稅，不可避免地（inevitably）其商品會加價，但他表示其加價幅度會低於30%，其幅度視乎最終的關稅變化。

至於被問到關稅會否影響聖誕的訂單的送運時間時，黃子欣稱偉易達於美國有自己的倉庫，集團可最遲於8月送運其貨品、而仍能準時送運聖誕節訂單的商品。

黃子欣指出，集團全球生產設施除設於中國之外，於馬來西亞檳城及麻坡、墨西哥及德國博霍爾特等亦均設有生產地，於集團全球生產足跡佈局下，不論多少關稅、或在哪個國家徵關稅，集團亦處於一個很好的位置。