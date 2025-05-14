評級機構惠譽布，將萬科（2202）長期發行人違約評級從「B-」下調一級至「CCC+」，同時將萬科全資子公司萬科房地產（香港）的長期發行人違約評級從「CCC+」下調至「CCC」，回收率評級為「RR4」，另從負面觀察名單中移除。
惠譽指，此次降級是由於萬科2025年第一季銷售和現金流生成低於預期，導致其流動性緩衝進一步減少，無法應對今年到期的大額資本市場債務。
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萬科第一季銷售額下降40%至349億元（人民幣，下同），多於該行降幅的預期，且表現不及統計局數據顯示的中國前100房企的10%降幅。惠譽已將萬科2025年合同銷售預測下調至下跌40%，2026年為下跌25%，銷售下降將直接影響公司的現金生成和債務償還能力。
惠譽又指，萬科流動性緩衝，因2025年第一季及2024年出現負自由現金流而減少，截至2025年3月底，公司報告的無限制現金，從2024年9月底的771億元降至711億元。而短期債務為1560億元，其中未來12個月到期的資本市場債務為270億元。
萬科在今年已償還部分資本市場債務，得到其最大股東深圳地鐵集團提供的股東貸款支持，惠譽認為，考慮到萬科現金流生成的不確定性，深圳地鐵集團持續及時的流動性支持對於滿足萬科近期融資需求和維持其評級至關重要。
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