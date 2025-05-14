陳浩濂稱，財經事務及庫務局連同相關政策局和部門一直與相關業者保持溝通，並進行多次會面，提供相關資訊和指引。除配合LME在港設立許可倉庫，為吸引更多貿易和交割，港交所會在今年五月舉行LME亞洲年會，邀請國際和內地金屬製造商、交易商、買家和賣家參與，共同就行業話題進行深入探討及交流，當中亦會介紹包括香港的LME最新許可交付地點的情況。

就其他種類大宗商品金融交易而言，他指，行政長官二○二四年《施政報告》提出以黃金為切入點，發展相關大宗商品生態圈。具體而言，政府的目標是推動構建國際級黃金倉儲設施，吸引更多不同經濟體包括中東及東南亞地區的投資者和用家在香港儲存黃金。在增加倉儲的基礎上，他們期望保險、檢測認證、物流等相關配套業務將增加需求，同步擴充抵押、借用、對沖等相關衍生交易，逐步搭建完整的生態圈，由此推動全方位、多幣種的交易、清算、交割和監管體系，包括以離岸人民幣進行交易，形成完整的黃金交易中心和相關產業鏈。該局已於去年十二月成立推動黃金市場發展工作小組，犧小組會在年內就提升倉儲設施、優化交易和監管機制、拓展交易所產品、市場推廣等制訂方案。

同時，港交所控股的前海聯合交易中心營運國家唯一的大豆離岸現貨交易平台，可為拓展大宗商品人民幣計價產品奠定基礎，將離岸人民幣流動性帶動至大宗商品市場，推動人民幣國際化，吸引更多相關交易商在香港拓展業務，並建立相關商品的生態圈。