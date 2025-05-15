華爾街自4月市場暴跌以來的強勁反彈出現疲軟跡象，投資者猜測在面臨貿易戰、經濟放緩以及頑固通脹等風險的背景下，美股漲勢可能過快。特朗普中東之行提振晶片製造商。

彭博社報道引述消息指，美國在與全球各國進行貿易談判時並沒有試圖壓低美元匯率，財長貝森特未授權其他官員討論匯率問題。聯儲局副主席Jefferson預計，關稅及相關不確定性可能在今年拖累經濟增長並推高通脹。聯儲局理事會副助理主任表示，鑒於市場參與者的強烈意願，旨在降低美國國債交易凍結風險的改革可能很快就會出台。三藩市聯儲行長表示，美國經濟的穩健表現使決策者得以耐心等待更多數據。

個股方面，美國宣布與卡塔爾達成逾2430億美元交易，波音獲得有史以來最大規模的寬體客機訂單。福士汽車證實，中國政府已向該公司不只一家供應商發放向歐洲出口稀土磁體的許可證。

道瓊斯工業平均指數收跌89點，跌幅0.22%，報42051點。標普500指數收漲6點，升幅0.11%，報5892點。納斯達克綜合指數收漲136點，或0.72%，報19146點。

Amgen跌3.02%，報262.28美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累50點，而高盛升1.29%，報611.6元，貢獻道指47點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報212.33元，跌0.28%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報165.37元，升3.66%，亞馬遜(美：AMZN)收市報210.25元，跌0.52%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報659.36元，升0.5%，英偉達(美：NVDA)收市報135.34元，升4.16%，微軟(美：MSFT)收市報452.94元，升0.84%，Tesla (美：TSLA)收市報347.68元，升4.07%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.24%，報543點。德國DAX指數收跌0.48%，報23527點；法國CAC 40指數跌0.48%，報7836點；英國富時100指數收跌0.21%，報8585點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.17%，報7530點。

美國2年期債息曾升最多1.48%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為3.23%。高見4.0592厘，是3月19日4.0881厘後最高。收市報4.0508厘，是2月27日後收市新高，當日報4.0511厘。

美國10年期債息曾升最多1.78%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為2.25%。高見4.5443厘，是4月11日4.5864厘後最高。收市報4.5363厘，是2月18日後收市新高，當日報4.5503厘。

美2年期10年期債息差曾高見48.517基點，是5月13日48.918基點後最闊。收市報48.131基點，是5月9日後收市新高，當日報48.54基點。連升2日，累計升2.697點，對上一次連升2日是5月6日。

美3個月10年期債息差曾高見14.699基點，是4月11日25.858基點後最闊。收市報14.162基點，是4月11日後收市新高，當日報15.389基點。連升5日，累計升19.959基點，對上一次連升5日是4月10日。

金龍指數曾升最多1.43%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為5.87%。高見7549.85點，是4月3日7612.35點後最高。收市報7530.44點，是4月3日後收市新高，當日報7550點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月6日。

道指曾跌最多0.45%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為0.66%。低見41952.86點，是5月12日41899.05點後最低。收市報42051.06點，是5月9日後收市新低，當日報41249.38點。連跌2日，累計跌359.04點，對上一次連跌2日是5月6日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月15日。

標指曾升最多0.34%，是5月13日後最大升幅，當日升幅為1.07%。高見5906.55點，是5月13日5906.64點後最高。收市報5892.58點，是2月28日後收市新高，當日報5954.5點。連升3日，累計升232.67點，對上一次連升3日是4月24日。第1日陰燭。

納指曾升最多0.87%，是5月13日後最大升幅，當日升幅為1.91%。高見19174.55點，是2月27日19242.69點後最高。收市報19146.81點，是2月24日後收市新高，當日報19286.93點。連升6日，累計升1457.15點，對上一次連升6日是2024年8月15日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月6日。

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