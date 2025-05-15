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港股ADR跌39點 夜期低水87點 美期亞股跌 吉利等業績

美股向上，港股ADR跌39點或0.17%，報23601點，即月恒指夜期升37點，報23554點，夜期低水87點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.45%，折合報529.71元；阿里巴巴（9988）升1.82%，折合報130.76元；美團（3690）跌1.54%，折合報138.86元；匯控（0005）跌0.13%，折合報90.92元；建行（0939）升1.26%，折合報6.86元。

道期現跌0.337%；標期現跌0.16%；納期現跌0.06%。日本東證指數現跌0.62%；韓國KOSPI指數現跌0.11%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.13%。

VIX指數隔晚升2.19%或0.4點，報18.62點。

紐油現跌1.39%或0.87美元，報62.27美元；布油現跌1.24%或0.82美元，報65.27美元；金價現升0.16%或5.16美元，報3182.41美元；LME 銅期貨隔晚升0.07%或7美元，報9606.5美元。比特幣現升0.18%或190.11美元，報103763.75美元；美國10年期債息現升0.04%或0.002厘，報4.5383厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，吉利（0175）、貝殼－Ｗ（2423）、中國黃金國際（2099）、正大企業國際（3839）、吉星新能源（3395）、LHN（1730）、敏華控股（1999）、俄鋁（0486）、首程控股（0697），及南戈壁（1878）

中石化（0386）母公司出資12.32億港元增持3.02億股H股。

惠譽降萬科（2202）信貸評級一級至CCC+。萬科據報已償還年內唯一到期美元債，另獲大股東深鐵貸款最多15.5億人幣。

偉易達（0303）：關稅下正加快中國以外生產，正與美國零售商討論分擔關稅成本。偉易達全年純利跌近6%末期息0.44美元， 擬分散生產地減關稅戰影響。

力寶（0226）系公司申報4844萬元增持金地商置至29.07%股權。

獅騰（2562）與江蘇蘇豪雲商達成策略合作。

時代中國（1233）清盤呈請聆訊延期至8月11日。

中國新消費（8275）擬在今年第三季在港開兩間「茶大椰」門店。

騰訊（0700）首季多賺22%勝預期，指AI已對廣告及遊戲業務有實質貢獻。

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