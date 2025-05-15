恒指今早高開3點或0.02%，報23644點，大市成交金額36億元；國指今早低開13點或0.17%，報8579點。恒生科技指數開市報5374點，跌0.14%。上升股份比例為8.72%，下跌為6.15%，無升跌為85.12%。
藍籌15隻升，46隻下跌，22隻無升跌。友邦（1299）升3.98%，報67.9元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌3.53%，報10.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，13隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見65.3元，開市報65.3元，升6.18%；跌幅最大的是京東（9618）開市報138.2元，跌2.4%。
恒指10天線(22956.51點)升穿50天線(22791.61點)。科指升穿50天線(5368.27點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，吉利（0175）開市報19.16元，升0.1%。
貝殼－Ｗ（2423）開市報52.55元，跌1.13%。
中國黃金國際（2099）開市報51.2元，跌1.44%。
正大企業國際（3839）無成交，報1.62元。
吉星新能源（3395）無成交，報0.068元。
LHN（1730）無成交，報2.7元。
敏華控股（1999）開市報4.5元，升0.67%。
俄鋁（0486）無成交，報4.2元。
首程控股（0697）開市報1.72元，無升跌。
南戈壁（1878）無成交，報2.39元。
中石化（0386）母公司出資12.32億港元增持3.02億股H股。開市報4.1元，跌0.24%。
惠譽降萬科（2202）信貸評級一級至CCC+。萬科據報已償還年內唯一到期美元債，另獲大股東深鐵貸款最多15.5億人幣。開市報5.54元，升0.36%。
偉易達（0303）：關稅下正加快中國以外生產，正與美國零售商討論分擔關稅成本。偉易達全年純利跌近6%末期息0.44美元， 擬分散生產地減關稅戰影響。無成交，報56.95元。
力寶（0226）系公司申報4844萬元增持金地商置至29.07%股權。無成交，報0.465元。
獅騰（2562）與江蘇蘇豪雲商達成策略合作。開市報18.54元，升1.09%。
時代中國（1233）清盤呈請聆訊延期至8月11日。無成交，報0.227元。
中國新消費（8275）擬在今年第三季在港開兩間「茶大椰」門店。無成交，報0.184元。
騰訊（0700）首季多賺22%勝預期，指AI已對廣告及遊戲業務有實質貢獻。開市報531.5元，升2.02%。
破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見65.3元，開市報65.3元，升6.18%；零跑汽車（9863）創上市新高，見67.45元，開市報67.45元，升2.51%；交行（3328）創52周高，見7.23元，開市報7.23元，升0.42%；中國碳中和（1372）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，升3.9%；五谷磨房（1837）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，升1.49%；交通銀行（3328）創52周高，見7.23元，開市報7.23元，升0.42%。
破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見65.3元，開市報65.3元，升6.18%；交行（3328）創52周高，見7.23元，開市報7.23元，升0.42%。
創上市新低，包括ＦＩ二南方納指（7568）低見4.528元，開市報4.528元，跌0.7%。
異動股
上升異動股，包括，圓通國際快遞（6123）開市報1.19元，升8.18%；東京中央拍賣（1939）開市報1.44元，升6.67%；ＦＩ南方比特幣（7376）開市報4.6元，升6.63%；港龍中國地產（6968）開市報0.1元，升6.38%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見65.3元，開市報65.3元，升6.18%；中薇金融（0245）開市報0.063元，升5%；中集集團（2039）開市報5.86元，升4.64%；從玉智農（0875）開市報0.465元，升4.49%；帝王國際投資（0928）開市報0.073元，升4.29%；微盟集團（2013）開市報1.78元，升4.09%。
下跌異動股，包括，海王英特龍（8329）開市報0.2元，跌42.86%；鼎益豐控股（0612）開市報0.201元，跌11.84%；濠江機電（1408）開市報0.144元，跌10%；鑫達投資控股（1281）開市報0.102元，跌8.11%；吉盛集團控股（8133）開市報0.315元，跌5.97%；歌禮製藥－Ｂ（1672）開市報5.6元，跌3.95%；新紐科技（9600）開市報0.25元，跌3.85%；赤峰黃金（6693）開市報23.95元，跌3.82%；金斯瑞生物科技（1548）開市報10.14元，跌3.8%；英皇鐘錶珠寶（0887）開市報0.26元，跌3.7%。
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