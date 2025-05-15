moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開3點 10天線升穿50天線 科指跌0.1% 騰訊音樂創上市新高升6% 騰訊升2%

恒指今早高開3點或0.02%，報23644點，大市成交金額36億元；國指今早低開13點或0.17%，報8579點。恒生科技指數開市報5374點，跌0.14%。上升股份比例為8.72%，下跌為6.15%，無升跌為85.12%。

藍籌15隻升，46隻下跌，22隻無升跌。友邦（1299）升3.98%，報67.9元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌3.53%，報10.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，13隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見65.3元，開市報65.3元，升6.18%；跌幅最大的是京東（9618）開市報138.2元，跌2.4%。

恒指10天線(22956.51點)升穿50天線(22791.61點)。科指升穿50天線(5368.27點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，吉利（0175）開市報19.16元，升0.1%。

貝殼－Ｗ（2423）開市報52.55元，跌1.13%。

中國黃金國際（2099）開市報51.2元，跌1.44%。

正大企業國際（3839）無成交，報1.62元。

吉星新能源（3395）無成交，報0.068元。

LHN（1730）無成交，報2.7元。

敏華控股（1999）開市報4.5元，升0.67%。

俄鋁（0486）無成交，報4.2元。

首程控股（0697）開市報1.72元，無升跌。

南戈壁（1878）無成交，報2.39元。

中石化（0386）母公司出資12.32億港元增持3.02億股H股。開市報4.1元，跌0.24%。

惠譽降萬科（2202）信貸評級一級至CCC+。萬科據報已償還年內唯一到期美元債，另獲大股東深鐵貸款最多15.5億人幣。開市報5.54元，升0.36%。

偉易達（0303）：關稅下正加快中國以外生產，正與美國零售商討論分擔關稅成本。偉易達全年純利跌近6%末期息0.44美元， 擬分散生產地減關稅戰影響。無成交，報56.95元。

力寶（0226）系公司申報4844萬元增持金地商置至29.07%股權。無成交，報0.465元。

獅騰（2562）與江蘇蘇豪雲商達成策略合作。開市報18.54元，升1.09%。

時代中國（1233）清盤呈請聆訊延期至8月11日。無成交，報0.227元。

中國新消費（8275）擬在今年第三季在港開兩間「茶大椰」門店。無成交，報0.184元。

騰訊（0700）首季多賺22%勝預期，指AI已對廣告及遊戲業務有實質貢獻。開市報531.5元，升2.02%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見65.3元，開市報65.3元，升6.18%；零跑汽車（9863）創上市新高，見67.45元，開市報67.45元，升2.51%；交行（3328）創52周高，見7.23元，開市報7.23元，升0.42%；中國碳中和（1372）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，升3.9%；五谷磨房（1837）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，升1.49%；交通銀行（3328）創52周高，見7.23元，開市報7.23元，升0.42%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見65.3元，開市報65.3元，升6.18%；交行（3328）創52周高，見7.23元，開市報7.23元，升0.42%。

破底股方面

創上市新低，包括ＦＩ二南方納指（7568）低見4.528元，開市報4.528元，跌0.7%。

異動股

上升異動股，包括，圓通國際快遞（6123）開市報1.19元，升8.18%；東京中央拍賣（1939）開市報1.44元，升6.67%；ＦＩ南方比特幣（7376）開市報4.6元，升6.63%；港龍中國地產（6968）開市報0.1元，升6.38%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見65.3元，開市報65.3元，升6.18%；中薇金融（0245）開市報0.063元，升5%；中集集團（2039）開市報5.86元，升4.64%；從玉智農（0875）開市報0.465元，升4.49%；帝王國際投資（0928）開市報0.073元，升4.29%；微盟集團（2013）開市報1.78元，升4.09%。

下跌異動股，包括，海王英特龍（8329）開市報0.2元，跌42.86%；鼎益豐控股（0612）開市報0.201元，跌11.84%；濠江機電（1408）開市報0.144元，跌10%；鑫達投資控股（1281）開市報0.102元，跌8.11%；吉盛集團控股（8133）開市報0.315元，跌5.97%；歌禮製藥－Ｂ（1672）開市報5.6元，跌3.95%；新紐科技（9600）開市報0.25元，跌3.85%；赤峰黃金（6693）開市報23.95元，跌3.82%；金斯瑞生物科技（1548）開市報10.14元，跌3.8%；英皇鐘錶珠寶（0887）開市報0.26元，跌3.7%。

 

其他報道

MIRXES招股 入場費2353.49元

港股ADR跌39點 夜期低水87點 美期亞股跌 吉利等業績

美債息上升 金龍指數創1個月高 道指跌89點 納指近3個月高 9個月最長升浪

北水增持中行 減持盈富