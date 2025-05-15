恒指今早高開3點或0.02%，報23644點，大市成交金額36億元；國指今早低開13點或0.17%，報8579點。恒生科技指數開市報5374點，跌0.14%。上升股份比例為8.72%，下跌為6.15%，無升跌為85.12%。