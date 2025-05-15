報道引述消息指，星巴克已與私募股權公司、科技公司等機構取得聯繫，考慮其中國業務的多種選擇，包括可能的股權出售。

報道引述消息指，星巴克本周透過一位財務顧問向幾位潛在投資者發出信函，徵求他們對中國業務及其發展方式的意見。報道引述消息指，交易可能使這些資產的價值達到數十億美元。

早前報道稱，星巴克正評估其在第二大市場中國的營運情况。該公司警告稱，中國面臨宏觀經濟和競爭壓力，瑞幸咖啡和科帝咖啡等公司已成為中國本土的主要競爭對手。

截至3月底，星巴克在中國擁有超過7750間門市，截至3月的季度內，在中國的淨收入約為7.4億美元。瑞幸咖啡同期的淨收入為12億美元。

報道引述消息指，潛在競標者預計在未來幾周內提交初步回饋。他們表示，星巴克也可能決定不進行交易。

星巴克的一位代表表示，除了已經公開分享的內容之外，公司沒有其他評論，並引用首席執行官 Brian Niccol 在 4 月底的財報電話會議上的說法，當時他表示，在產品供應和價格發生變化後，中國市場取得了進展。

Niccol 當時表示，「我們仍將長期致力於中國市場」。「我們看到未來幾年那裡的業務具有巨大的潛力，並且對如何實現這一增長持開放態度」。

Niccol 10月亦曾表示，星巴克正在探索合作關係以提供長期幫助，但他沒有透露更多細節。

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