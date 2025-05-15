白宮在聲明中表示，「今天簽署的協議具有里程碑意義，將推動創新與繁榮，造福後代，強化美國製造業和技術領導地位，為美國走向新的黃金時代鋪就康莊大道」。

白宮宣布，卡塔爾航空已與波音公司簽署一項總額達960億美元的採購計劃，擬購買210架787夢想客機和777X客機。白宮稱，這是波音有史以來最大規模的寬體客機訂單，以及787機型的最大單筆採購。

白宮又稱，美國與卡塔爾政府已簽署一項價值10億美元的協議，由美國國防承包商雷神公司為卡塔爾提供反無人機系統。卡塔爾也將成為首個部署該公司「定置式低飛、慢速、小型無人機整合擊敗系統」(FS-LIDS)的國際客戶。

美國General Atomics與卡塔爾簽署近20億美元的協議，計劃向其出售MQ-9B無人機。雙方還簽署了一份加強安全伙伴關係的意向聲明，框架內投資潛力高達280億美元。

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