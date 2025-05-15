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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止7連跌 港美息差創紀錄

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止7連跌，升2.11點子至1.35083%，是5月13日後最高，當日報1.56595%。對上一次終止7連跌是5月2日，當日拆息報3.98363%。

港元現報7.8078元貶值4點子，曾貶值最多21點子，報7.8095元，亦曾升值最多46點子，0.06%，是5月9日後最大升值幅度，報7.8028元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.89點子至0.0575%，是5月12日後最高；1星期HIBOR升5.42點子至0.51274%，是5月13日後最高；2星期HIBOR跌2.71點子至0.76929%，是2022年7月21日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.88點子至2.11964%，是5月13日後最高；6個月期HIBOR升11.21點子至2.65994%，是5月13日後最高；12個月期HIBOR升9.98點子至3.14405%，是5月12日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減9.52億元，至總數21134.37億元，是5月7日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減10.5億元，至總數6057.65億元，是4月24日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為1736.3億元，較再上一日減4.7億元，總結餘是5月7日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增5.68億元，至總數13208.37億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增14.11億元，至總數12108.88億元，是2月24日後最高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔4日後，再有變動，減4.7億元。

美匯美息

美元指數現報100.851貶值0.188點或0.19%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32871%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-2.7628%，創紀錄。息差連續7日擴闊。

對上一次連續7日擴闊，是2025年4月01日，當日利差報-0.6934%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌0.1點子至1.404%，是2024年12月30日後最低；1星期Shibor跌0.4點子至1.497%，是5月13日後最低；2星期Shibor升1.4點子至1.55%，是5月13日後最高；1個月期Shibor跌1點子至1.629%，是2022年10月24日後最低；

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.5點子至1.658%，是1月10日後最低；6個月期Shibor跌0.5點子至1.658%，是1月10日後最低；1年期Shibor跌0.4點子至1.673%，是1月10日後最低。

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