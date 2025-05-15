證監會行政總裁梁鳳儀及投資產品部執行董事蔡鳳儀昨天與阿布札比金管局行政總裁Emmanuel Givanakis在卡塔爾多哈參加國際證券事務監察委員會組織周年大會期間舉行會議，並簽訂了該諒解備忘錄。

該諒解備忘錄就監督和監察從事跨境基金管理、投資管理或顧問活動的受監管實體，訂定了諮詢、合作及信息交換的框架。

阿布札比金管局行政總裁Emmanuel Givanakis表示，「這份諒解備忘錄標誌著我們與證監會在加強監管合作方面邁出了重要一步。透過加強雙方的信息交流，我們不僅改進了對跨境基金管理、投資及顧問活動的監察，還確保兩地均受惠於更高的透明度和更有效的監管作業手法。這項合作促進彼此互信，並加強雙方金融市場的穩定性與健全性，從而提升投資者保障及鞏固全球金融生態系統」。

梁鳳儀表示，「證監會與阿布札比金管局的這份諒解備忘錄，標誌著香港與中東在建立更緊密的區域市場聯通，及證監會與阿布札比金管局加深監管合作方面的一個重要里程碑。具體來說，有關協議將促進阿布札比環球市場與香港特別是在投資職能轉授和以聯接基金方式進行基金銷售方面的跨市場行業合作」。

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